W skrócie Zgodnie z sondażem 44 procent respondentów popiera utrzymanie systemu parlamentarno-gabinetowego w Polsce, natomiast 29,3 procent opowiada się za systemem prezydenckim.

Prezydent Karol Nawrocki zaproponował konieczność modernizacji lub zmiany konstytucji z 1997 roku oraz powołał Radę Nowej Konstytucji.

Premier Donald Tusk ustosunkował się do inicjatywy prezydenta i stwierdził, iż "nie będą udawał, że to poważna inicjatywa".

Uczestnikom sondażu SW Research dla Onetu zadano pytanie następujące pytanie: "Czy pana/pani zdaniem w Polsce powinien obowiązywać system prezydencki (gdzie główną funkcję pełni prezydent) czy parlamentarny (gdzie główną funkcję pełni premier)?".

System prezydencki w Polsce? Propozycja Nawrockiego, nowy sondaż

Odpowiedzi respondentów wskazują, że obowiązujący w Polsce system parlamentarno-gabinetowy, w którym władza podzielona jest na głowę państwa i Radę Ministrów z premierem na czele, popiera 44 proc. badanych.

Za zmianą systemu rządów na prezydencki, czyli taki, w którym to prezydent podejmuje najważniejsze decyzje, a funkcja głowy państwa łączy się z funkcją szefa rządu, opowiada się 29,3 proc. ankietowanych.

Nieco mniej osób nie było w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 26,7 proc. zapytanych.

Wyniki te różnią się nieznacznie od rezultatów sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" z końca kwietnia. Wówczas 47,7 proc. respondentów stwierdziło, że nie chce wprowadzenia w Polsce systemu prezydenckiego.

Zmiany systemu chciało natomiast 29,8 proc. ankietowanych, a 22,5 proc. nie miało w tej sprawie zdania. Badanie wskazało również, że połowa badanych nie wyobraża sobie Karola Nawrockiego w roli premiera.

Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji. "Tak dalej być nie może"

W Święto Trzeciego Maja prezydent Karol Nawrocki mówił, że "trzeba zmodernizować konstytucję z 1997 r. albo ją zmienić".

- Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać: czy system premierowski, czy system prezydencki, ale powiem wam, że tak dalej być nie może - powiedział Nawrocki. - Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki - stwierdził.

Prezydent powołał też Radę Nowej Konstytucji. Premier Donald Tusk, odnosząc się do tej decyzji, powiedział, iż "nie będzie udawał, że to jest poważna inicjatywa".

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 6 maja 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 835 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.

