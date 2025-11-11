W skrócie Karol Nawrocki wziął udział w Marszu Niepodległości w Warszawie, niosąc polską flagę i zachęcając innych do udziału.

Przed dołączeniem do Marszu Niepodległości prezydent wręczył nominacje generalskie przed Grobem Nieznanego.

Na ulicach Warszawy zgromadziły się tłumy, a wydarzenie odbyło się mimo obecności materiałów pirotechnicznych.

Na filmach, opublikowanych w mediach społecznościowych, widać uśmiechniętego Karola Nawrockiego oraz towarzyszącego mu szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szefernakera.

Widzimy tam, że Głowę Państwa otaczają tłumy rodaków, sam prezydent na ramieniu ma opartą polską flagę. Karol Nawrocki wita się z maszerującymi, wymienia uściski dłoni i macha w kierunku tłumu.

Marsz Niepodległości. Karol Nawrocki wśród zgromadzonych

Na jednym z filmów widać, że prezydent nie tylko idzie, ale także namawia pozostałych uczestników do machania flagą. - Macham biało-czerwoną flagą. Kocham ją - stwierdził.

Na trasę Marszu Niepodległości Nawrocki udał się po zakończeniu uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Tam wręczył nominacje generalskie jedenastu oficerom Wojska Polskiego, oficerowi Policji, oficerowi Straży Granicznej oraz oficerowi Państwowej Straży Pożarnej.

Marsz Niepodległości. Karol Nawrocki dotrzymał słowa

Marsz Niepodległości rozpoczął się po godzinie 14 na Rondzie Dmowskiego w Warszawie. Na ulicach stolicy zgromadziły się tłumy. Jeszcze przed jego oficjalnym otwarciem wśród uczestników pojawiły się - mimo zakazu - materiały pirotechniczne.

Karol Nawrocki swój udział w Marszu zapowiedział w sobotę.

Do udziału zaprosił wszystkich Polaków. - Spotkajmy się wszyscy jak co roku, 11 listopada na Marszu Niepodległości w Warszawie - powiedział na nagraniu opublikowanym na portalu X.

