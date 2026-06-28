Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą. Chce ustanowienia nowego dnia pamięci

Karol Płatek

Karol Płatek

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał inicjatywę ustawodawczą, zgodnie z którą 28 czerwca miałby zostać Dniem Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Deklarację złożył podczas obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku.

Prezydent Karol Nawrocki. Podczas obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca ogłosił podpisanie inicjatywy ustawodawczej
Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku w PoznaniuLukasz GdakEast News

- Wielkopolska to najlepsze miejsce, aby powiedzieć, że nasza tożsamość związana z Poznańskim Czerwcem to nie obciążenie, a walor, który potrafimy zamieniać w walor jeszcze lepszej przyszłości w XXI wieku - powiedział Karol Nawrocki.

- Poznańscy robotnicy pokazali, że są gotowi bronić godności i niepodległości Rzeczpospolitej. Czasem zwykli ludzie nie myślą o tym, że doprowadzają do przełomu. Wystarczy odwaga i przywiązanie do ludzkiej godności, co przerodziło się w powstanie przeciwko komunizmowi - zaznaczył.

- Podpisałem inicjatywę ustawodawczą, aby dzień 28 czerwca był Dniem Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych - dodał prezydent.

70. rocznica Poznańskiego Czerwca

W niedzielę Poznań jest gospodarzem międzynarodowych obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Uczestniczą w nich także prezydent Albanii Bajram Begaj, prezydent Łotwy Edgars Rinkēvičs oraz prezydent Węgier Tamás Sulyok. W uroczystościach udział wziął również minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, prymas Polski Wojciech Polak, a także arcybiskup Zbigniew Zieliński.

Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed bramą Zakładów H. Cegielski. To właśnie stamtąd 28 czerwca 1956 roku wyruszyli robotnicy, których protest przerodził się w jeden z najważniejszych wystąpień przeciwko komunistycznym władzom w powojennej Polsce.

Ze względu na rekordowe upały organizatorzy zdecydowali o przeniesieniu głównej części uroczystości z placu Adama Mickiewicza do Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

70 lat od Poznańskiego Czerwca

28 czerwca 1956 roku robotnicy poznańskich Zakładów Cegielskiego rozpoczęli strajk, domagając się poprawy warunków pracy i życia oraz wyższych wynagrodzeń. Protest szybko przekształcił się w manifestację przeciwko komunistycznemu systemowi.

Na ulice miasta wyszło ponad 100 tys. osób. Demonstranci nieśli transparenty z hasłami: "My chcemy chleba", "Chcemy wolnej Polski" oraz "Precz z wyzyskiem świata pracy".

Komunistyczne władze zdecydowały się stłumić protest siłą. Do Poznania skierowano wojsko, czołgi oraz funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.

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W swoim wystąpieniu prezydent nawiązał do wydarzeń sprzed 70 lat i podkreślił skalę protestu oraz brutalność jego stłumienia przez komunistyczne władze.

- 100 tys. ludzi śpiewało "Rotę" z hasłami: "Nie będzie Sowiet pluł nam twarz", czy "Niech się obróci w proch i w pył sowiecka zawierucha" - mówił Karol Nawrocki.

Prezydent przypomniał również reakcję komunistycznych władz. - Zdrajcy narodu polskiego wysłali przeciwko Poznaniakom 10 tys. żołnierzy - powiedział.

Jak dodał, 73 osoby zginęły, a jedna czwarta ofiar była nastolatkami. Wspomniał również Romka Strzałkowskiego, podkreślając, że chłopiec chciał, aby religia pozostała w szkołach.

Pamięć o ofiarach pod ochroną państwa

Podczas tegorocznych obchodów przypominano również o ofiarach robotniczego zrywu. Obecnie 24 groby uczestników Poznańskiego Czerwca 1956 roku mają status grobów wojennych i pozostają pod ochroną państwa. Większość znajduje się na Cmentarzu Bohaterów Polskich na Cytadeli oraz na innych poznańskich nekropoliach.

Najbardziej rozpoznawalnym symbolem Poznańskiego Czerwca pozostaje grób 13-letniego Romka Strzałkowskiego, jednej z najbardziej znanych ofiar wydarzeń z czerwca 1956 roku.

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