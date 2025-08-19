Nawrocki podpisał dokument. Wiadomo, o co zapyta rząd

Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej - poinformował we wtorek szef prezydenckiej kancelarii. Jak dodał Zbigniew Bogucki, obrady rządu pod przewodnictwem głowy państwa zaplanowano na 27 sierpnia o 9:00. Wśród tematów mają pojawić się te dotyczące finansów publicznych, budowy CPK czy ochrony rolnictwa.

"Prezydent Karol Nawrocki działając na podstawie art. 141 ust. 1 Konstytucji podpisał dzisiaj postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej na dzień 27 sierpnia 2025 r. na godz. 9" - napisał szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki na platformie X, dodając, że postanowienie przekazał Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

    Szef KPRP zaznaczył, że przedmiotem obrad Rady Gabinetowej będzie omówienie m.in. stanu budżetu państwa i sytuacji finansów publicznych; postępów i planów rządu dotyczących realizacji inwestycji rozwojowych, a w szczególności Centralnego Portu Komunikacyjnego i budowy elektrowni jądrowych.

    Ponadto - jak poinformował - omówione mają być kwestie planowanych przez rząd działań mających na celu ochronę polskiego rolnictwa i polskiej produkcji rolnej przed konsekwencjami napływu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście umowy handlowej Unia Europejska - Mercosur oraz porozumienia handlowego pomiędzy UE i Ukrainą dotyczącego produktów rolnych i żywności.

      Czym jest Rada Gabinetowa?

      Zwołanie Rady Gabinetowej - czyli rządu obradującego pod przewodnictwem prezydenta - zapowiedział Karol Nawrocki w orędziu po objęciu urzędu.

      O tym, że posiedzenie Rady Gabinetowej zostanie zwołane na 27 sierpnia poinformował w ubiegły czwartek szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiadając, że będzie ono dotyczyć stanu finansów publicznych, kwestii ustrojowych i rozwojowych.

