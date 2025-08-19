"Prezydent Karol Nawrocki działając na podstawie art. 141 ust. 1 Konstytucji podpisał dzisiaj postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej na dzień 27 sierpnia 2025 r. na godz. 9" - napisał szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki na platformie X, dodając, że postanowienie przekazał Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Karol Nawrocki zwołał Radę Gabinetową. Tematy spotkania

Szef KPRP zaznaczył, że przedmiotem obrad Rady Gabinetowej będzie omówienie m.in. stanu budżetu państwa i sytuacji finansów publicznych; postępów i planów rządu dotyczących realizacji inwestycji rozwojowych, a w szczególności Centralnego Portu Komunikacyjnego i budowy elektrowni jądrowych.

Ponadto - jak poinformował - omówione mają być kwestie planowanych przez rząd działań mających na celu ochronę polskiego rolnictwa i polskiej produkcji rolnej przed konsekwencjami napływu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście umowy handlowej Unia Europejska - Mercosur oraz porozumienia handlowego pomiędzy UE i Ukrainą dotyczącego produktów rolnych i żywności.

Czym jest Rada Gabinetowa?

Zwołanie Rady Gabinetowej - czyli rządu obradującego pod przewodnictwem prezydenta - zapowiedział Karol Nawrocki w orędziu po objęciu urzędu.

O tym, że posiedzenie Rady Gabinetowej zostanie zwołane na 27 sierpnia poinformował w ubiegły czwartek szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiadając, że będzie ono dotyczyć stanu finansów publicznych, kwestii ustrojowych i rozwojowych.

