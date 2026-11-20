W skrócie Premier Donald Tusk zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego wraz z rodziną na wspólny opłatek do swojego domu w Sopocie przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia.

Prezydent Karol Nawrocki odrzucił propozycję spotkania, informując premiera podczas rozmowy w Pałacu Prezydenckim, że prześle jedynie życzenia świąteczne.

Donald Tusk publicznie ponowił swoje zaproszenie podczas uroczystości chrztu promu Bursztyn w Szczecinie, proponując rozmowę w domowej atmosferze w Sopocie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W piątek przed południem w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowych członków rządu. Prezydent Karol Nawrocki mianował ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na stanowisko wicepremiera, a Agnieszkę Bartol, dotychczasową stałą przedstawicielkę RP przy Unii Europejskiej, na minister funduszy i polityki regionalnej.

Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia kamery zarejestrowały krótką rozmowę między prezydentem a szefem rządu. Politycy podeszli do siebie, przywitali się i wymienili kilka zdań.

Tusk ujawnił szczegóły rozmowy z Nawrockim. Chodziło o świąteczne spotkanie

Podczas późniejszej konferencji prasowej Donald Tusk został zapytany przez dziennikarzy, czego dotyczyła rozmowa z Karolem Nawrockim.

- Prezydent powiedział, że pewnie nie zobaczymy się przed świętami na tym opłatku, ale że prześle życzenia serdeczne, świąteczne do mnie i do mojej rodziny - odpowiedział premier.

Słowa szefa rządu nawiązywały do zaproszenia, które skierował do prezydenta 11 listopada podczas uroczystości chrztu promu "Bursztyn" w Szczecinie. Wówczas Donald Tusk, przemawiając do zgromadzonych, zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego i zaproponował mu spotkanie w swoim domu w Sopocie.

Premier zaprosił prezydenta do Sopotu. "Porozmawiajmy jak Polak z Polakiem"

- Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać, trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy - mówił wówczas premier.

Tusk podkreślał, że mimo niewielkiego mieszkania znalazłoby się w nim miejsce na rozmowę obu polityków.

- Moje mieszkanie nieduże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole i porozmawiamy - jak to się kiedyś mówiło - jak Polak z Polakiem. Polska warta jest naszej rozmowy - stwierdził szef rządu.



