W skrócie Karol Nawrocki odpowiedział Wołodymyrowi Zełenskiemu, twierdząc, że spór nie dotyczy wewnętrznych spraw Polski.

Prezydent Nawrocki wyjaśnił, że odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu wynika z nadania przez niego imienia "Bohaterów UPA" oddziałowi wojskowemu.

Po odebraniu odznaczenia Zełenski oraz inni ukraińscy politycy i dyplomaci zwrócili swoje ordery, a Zełenski skrytykował decyzję Nawrockiego.

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- Widzę w tym wyłącznie proces wyborczy. Prezydent Karol Nawrocki walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Donalda Tuska. Nie mamy z tym nic wspólnego, to ich wewnętrzna sprawa - mówił Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym telewizji TSN, komentując odebranie mu Orderu Orła Białego.

W poniedziałek odpowiedział mu prezydent Karol Nawrocki. - Spór nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Wszyscy patrioci rozumieją, ile zbrodni ukraińscy nacjonaliści dokonali na ziemiach Polski. Jak były to dramatyczne chwile. Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi - stwierdził prezydent.

- Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której polscy patrioci, a szczególnie polski prezydent, polski rząd, w takiej sytuacji nie są razem i się nie jednoczą. Wołodymyrze, drogi panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polakom, polskim dzieciom, ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski, dziękuję - dodał.

Spór o UPA. Nawrocki odebrał Zełenskiemu order

W ubiegły piątek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podjął decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Powodem decyzji, było nadanie przez ukraińskiego prezydenta im. "Bohaterów UPA" jednemu z oddziałów wojskowych.

W sobotę Zełenski przekazał, że odesłał prezydentowi Nawrockiemu Order. Jednocześnie wzbudził duże kontrowersje tym, że zrobił to za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Na znak protestu swoje odznaczenia zdecydowali się oddać również były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyr Hrojsman, byli prezydenci Ukrainy - Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Proszenko - a także szef gabinetu Wołodymyra Zełenskiego Kyryłło Budanow, szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

W niedzielę Zełenski skrytykował decyzję Nawrockiego, porównując go do byłego premiera Węgier Viktora Orbana. - To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy - oświadczył Zełenski i dodał, że "na nienawiści nie można osiągać politycznych korzyści, ponieważ w dłuższej perspektywie prowadzi to do pogorszenia relacji między narodami".





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