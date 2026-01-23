W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że polscy żołnierze walczący w Afganistanie zasługują na szacunek i podziękowania.

Wypowiedzi Donalda Trumpa o zaangażowaniu wojsk sojuszniczych w Afganistanie spotkały się z krytyką ze strony polskich polityków, w tym Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego.

Donald Trump w wywiadzie dla Fox News stwierdził, że sojusznicy USA byli w Afganistanie "z dala od linii frontu", co wywołało reakcje również w innych krajach.

"Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę" - napisał w piątek wieczorem na platformie X prezydent Karol Nawrocki.

"W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" - dodał prezydent.

Swój wpis Nawrocki opublikował zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Wcześniej szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził, że "zwierzchnik sił zbrojnych na pewno upomni się o honor naszych żołnierzy".

Wrze po słowach Trumpa. Politycy oburzeni

Wypowiedzi Donalda Trumpa skrytykowali wcześniej politycy koalicji rządzącej. "22 grudnia 2011 roku w afgańskim Ghazni uczestniczyłem jako premier Polski w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi" - napisał premier Donald Tusk.

"Znam Afganistan z młodości. Byłem tam także jako szef MON i MSZ. Prowincja Gazni, gdzie służył nasz kontyngent, na pusztuńskim południu, była frontowa, 7/10 na afgańskiej skali trudności i niebezpieczeństw. Nikt nie ma prawa drwić ze służby naszych żołnierzy" - pisał z kolei minister spraw zagraniczny Radosław Sikorski.

Polskich żołnierzy pochwalił również sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz. "Polscy żołnierze wielokrotnie udowadniali, że służbę dla Ojczyzny mają głęboko w sercach. Wykazywali się odwagą i poświęceniem w wielu miejscach, na całym świecie" - napisał.

Trump podważył zaangażowanie sojuszników. "Pozostali z tyłu"

Kontrowersyjne słowa Donalda Trumpa na temat zaangażowania sojuszników USA z NATO w Afganistanie padły w czwartek podczas wywiadu, którego amerykański prezydent udzielił stacji Fox News.

- Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Tak naprawdę nigdy ich o nic nie prosiliśmy. Mówią, że wysłali żołnierzy do Afganistanu i to prawda. Ale pozostali nieco z tyłu, nieco z dala od linii frontu - stwierdził Trump.

Wypowiedź spotkała się z dużą krytyką nie tylko w Polsce, która wysłała swoich żołnierzy do Afganistanu. Krytycznie na jej temat wypowiedzieli się również m.in. premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, książę Harry, który sam walczył w Afganistanie, a także politycy z USA, Holandii i Danii oraz kanadyjscy weterani.

