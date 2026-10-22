W skrócie Połowa ankietowanych Polaków negatywnie ocenia działania Karola Nawrockiego w sprawie odmowy przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent nie przyjął ślubowania od pięciorga sędziów wybranych przez Sejm, co skłoniło ich do złożenia przysięgi przed marszałkiem Sejmu.

Karol Nawrocki tłumaczy odmowę zaprzysiężenia Macieja Berka wątpliwościami dotyczącymi jego stażu pracy jako radca prawny.

Donald Tusk skrytykował postawę prezydenta. Stwierdził, że odmawiając przyjęcia ślubowania, głowa państwa abdykuje z obowiązków nakładanych przez konstytucję.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie dopuścił do orzekania sędziów, którzy złożyli ślubowanie przed marszałkiem Sejmu.

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Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od pięciorga sędziów TK wybranych przez Sejm. W związku z brakiem działań prezydenta, najpierw czworo z nich, a później także piąty, Maciej Berek, złożyli ślubowania w Sejmie.

Każdorazowo zaznaczyli, że dokonują tej czynności "wobec prezydenta".

Połowa Polaków krytykuje Nawrockiego. W tle spór o TK

W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski 50,4 proc. Polaków negatywnie oceniła zwlekanie z przyjęciem ślubowania od sędziów TK wybranych przez Sejm.

W tej grupie 31,6 proc. "zdecydowanie źle" ocenia ruch głowy państwa, a 18,8 proc. "raczej źle".

Działania Nawrockiego popiera 40 proc. badanych. "Zdecydowanie dobrze" ocenia je 25,3 proc., a 14,7 proc. "raczej dobrze". Brak jednoznacznej opinii w tej sprawie zadeklarowało 9,6 proc. respondentów.

Krytyczną opinię o postawie prezydenta w tej sprawie ma 99 proc. osób deklarujących swoje poparcie dla koalicji rządzącej. 12 proc. negatywnych odpowiedzi udzielili wyborcy opozycji.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zrealizowano w dniach 16-18 października 2026 roku metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Karol Nawrocki nie zaprosił Macieja Berka na ślubowanie

W wywiadzie dla Interii i Polsat News, otwiera się w nowym oknie Karol Nawrocki tłumaczył, dlaczego nie zaprosił Macieja Berka do złożenia ślubowania. Zwrócił uwagę na "formalne i strategiczne wątpliwości".

- (Jeśli są wątpliwości - red) Mam obowiązek nie przyjmować takiej przysięgi od pana ministra Berka. Szczególnie po tym, kiedy zdecydował się powtórzyć scenariusz istnego cyrku, a więc przyjmowania zaprzysiężenia przez osobę do tego nieuprawnioną prawnie, czyli przed marszałkiem Sejmu - uznał.

Jak zapewnił Nawrocki, Pałac Prezydencki "ciągle czeka na dopełnienie obowiązku i potwierdzenie 10 lat pracy ministra Berka jako radcy prawnego". Na uwagę Piotra Witwickiego, że istnieje dokument wystawiony przez Okręgową Radę Radców Prawnych, poświadczający uprawnienia Berka, prezydent odpowiedział, że "nie potwierdza on" odpowiedniego stażu wykonywania zawodu.

Premier krytycznie po ruchu prezydenta. "Abdykuje z obowiązków"

Koalicja rządowa stoi na stanowisku, że głowa państwa nie ma uprawnień do nieprzyjmowania ślubowania od sędziów TK. Donald Tusk stwierdził, że Karol Nawrocki odmawiając przyjęcia ślubowania, "zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja".

Pozostali sędziowie, od których prezydent nie odebrał ślubowania, to wybrani w marcu Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Maciej Taborowski i Anna Korwin-Piotrowska. Zarówno oni, jak i Berek nie zostali dopuszczeni do orzekania przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.



