W skrócie W sondażu OGB przeprowadzonym podczas wyborów prezydenckich w Krakowie 46,5 proc. uczestników wyraziło zdecydowanie negatywną opinię na temat prezydenta Karola Nawrockiego.

Najczęściej wskazywaną emocją wobec prezydentury Karola Nawrockiego była złość, która uzyskała 24,1 proc. wskazań, a drugą najpopularniejszą odpowiedzią była duma z wynikiem 20,4 proc.

Dodatkowo 13,8 proc. badanych wybrało neutralną odpowiedź dotyczącą oceny prezydenta, a 9,8 proc. respondentów deklarowało uczucie strachu.

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OGB zapytała Polaków o ocenę prezydenta Karola Nawrockiego. Respondenci zostali poproszenie o wybranie odpowiedzi spośród: "dobrze", "źle" i "ani dobrze, ani źle".

Polacy ocenili prezydenta Nawrockiego. Wyniki nowego sondażu

Największa część ankietowanych (46,5 proc.) wybrała odpowiedź "źle". 39,7 proc. badanych ocenia głowę państwa "dobrze", a 13,8 proc. "ani dobrze, ani źle".

Polacy zostali także zapytani o uczucia, jakie budzi w nich prezydentura Karola Nawrockiego. Najpopularniejszą (24,1 proc.) odpowiedzią na to pytanie są "złość" oraz "duma" (20,4 proc.).

U 15,1 proc. badanych Nawrocki budzi uczucie "radości", a u 14,2 proc. "rozczarowanie".

Inne odpowiedzi wskazane w sondażu to "obojętność" (13,3 proc.), "strach" (9,8 proc.) oraz "entuzjazm" (3,1 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone podczas wyborów prezydenckich w Krakowie.

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