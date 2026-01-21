Karol Nawrocki był w środę wieczorem gościem telewizji Republika. W trakcie wywiadu z Davos, gdzie prezydent uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym, pytany był o spotkanie z Donaldem Trumpem.

- Przede wszystkim spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem dotyczyło kwestii bezpieczeństwa - to rzecz naturalna, potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa dla Polski i dla obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce - relacjonował prezydent.

Karol Nawrocki: Relacje między Polską a USA są mocne i stabilne

Karol Nawrocki dodał, że "dzisiaj te gwarancje bezpieczeństwa zostały potwierdzone". - To znaczy, nie ma takich planów, aby wycofywać żołnierzy amerykańskich z Polski. Pan prezydent Donald Trump potwierdził: "Prezydencie to, o czym rozmawialiśmy jest trwałe, a Stany Zjednoczone są sojusznikiem Polski - mówił prezydent Polski.

- To oczywiście cieszy - dodał Karol Nawrocki.

Polski prezydent podkreślił przy tym, że relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi "są lepsze" niż w przypadku innych krajów europejskich.

- Wyczuwa się rzeczywiście to napięcie, dyskusje wokół Grenlandii, kolejne taryfy celne, natomiast szczęśliwie omija to dzisiaj Polskę. Nasza relacja jest mocna, stabilna - podkreślił.

Davos. Karol Nawrocki o Radzie Pokoju

Jak wskazał, rozmowa dotyczyła także ewentualnego dołączenia Polski do Rady Pokoju. - Udział Polski jest ważny i potrzebny w Radzie Pokoju. Moje wsparcie dla prezydenta Trumpa jest niezachwiane i wsparcie prezydenta Trumpa dla Polski - podkreślił prezydent.

Nawrocki wskazał przy tym, że łatwiej jest zadeklarować się tym państwom, w których władza skupiona jest u jednego człowieka. Wszystko przez to, że wówczas "jest to decyzja zupełnie osobista.

- Ja według polskiej konstytucji jestem przedstawicielem Polski na arenie międzynarodowej. Mam szerokie kompetencje w tym zakresie, także w odniesieniu do ambasadorów. Natomiast konstytucja tutaj jasno wskazuje i ustawy - wytłumaczył.

Karol Nawrocki dodał, że w przypadku Polski dołączenie do Rady Pokoju musi zostać bowiem poprzedzone skomplikowaną "procedurą konstytucyjną". - Musimy dochować pewnego porządku konstytucyjnego i pan prezydent Trump to w pełni rozumie - wyjaśnił prezydent.

- O tym rozmawialiśmy dziś z prezydentem Donaldem Trumpem. To zostało przyjęte z wielkim zrozumieniem - dodał Nawrocki.

Rada Pokoju. Polski prezydent stwierdził, że udział Putina i Łukaszenki może być kłopotliwy

Karol Nawrocki pytany był także o kwestię przyjęcia zaproszenia do Rady przez Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenkę. Polski prezydent podkreślił, że temat ten nie został podjęty w trakcie spotkania z Donaldem Trumpem.

Polski prezydent podkreślił mimo to, że udział oby przywódców jest "kłopotliwy dla prezydentów wielu państw".

Dodajmy, że według informacji przekazanych przez przedstawicieli amerykańskiej administracji, zaproszenie do Rady Pokoju przyjęło do tej pory 30 przywódców państw. Podpisanie dokumentu założycielskiego nowego organu planowane jest natomiast na czwartek w szwajcarskim Davos.

Wkrótce więcej informacji...

"Modlę się za niego". Zaskakujące wyznanie Czarnka o Giertychu Polsat News Polsat News