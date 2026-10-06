Nawrocki o rozmowie Kosiniaka-Kamysza z Trumpem. "Nie dostałem notatki"

W skrócie Karol Nawrocki poinformował, że nie otrzymał notatki dotyczącej spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem i nie zna szczegółów rozmowy.

Prezydent zapowiedział kontynuację starań o dołączenie Polski do grupy G20 oraz zadeklarował, że podczas szczytu G20 nie planuje spotkania z Władimirem Putinem.

Rozpoczęła się pierwsza oficjalna wizyta Karola Nawrockiego na Filipinach, obejmująca szereg spotkań politycznych, gospodarczych oraz wizytę w bazie z polskimi śmigłowcami.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Karol Nawrocki podkreślił, że w polskim interesie leży powstanie bazy USA w naszym kraju. - Widzę potencjał i konieczność tego, aby przedstawiciele polskiego rządu spotykali się z administracją amerykańską. Wspieram te wysiłki - powiedział.

Nawrocki o spotkaniu Kosiniaka-Kamysza z Trumpem. "Nie dostałem"

Prezydent stwierdził jednak, że nie otrzymał żadnej notatki ze spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z przywódcą USA Donaldem Trumpem, otwiera się w nowym oknie, do którego doszło w marcu.

- Nie wiem, o czym pan premier rozmawiał, trzeba pytać pana premiera, i też nie wiem, jaką wiedzę na ten temat ma pan premier Donald Tusk. Ale dla Polski to dobrze - stwierdził polityk, podkreślając znaczenie Stanów Zjednoczonych dla Polski.

Prezydent został zapytany o tę kwestię przez reportera Polsat News Grzegorza Urbanka podczas wizyty na Filipinach.

Nawrocki odniósł się także do kwestii szczytu G20, na którym może pojawić się także prezydent Rosji. - Nie planuję spotkania z Władimirem Putinem (...), ale na tym spotkaniu będę gościem, niezależnie od tego, co się wydarzy i kto się pojawi - powiedział.

Seria wizyt Karola Nawrockiego. "Od miesięcy robimy wszystko"

Głowa państwa podkreśliła także, że w najbliższym czasie planuje serię spotkań, m.in. z przedstawicielami Unii Afrykańskiej. O planie prezydenta dotyczącym wizyt w krajach tzw. Globalnego Południa na łamach Interii pisał wcześniej Jakub Krzywiecki., otwiera się w nowym oknie

- Od trzech, czterech miesięcy robimy wszystko, aby Polska znalazła się w grupie G20. Liczyłbym też na wsparcie rządu, bo niestety jedna ze sceptycznych stron to Unia Europejska - wskazał.

Polska została w 2026 roku zaproszona przez Donalda Trumpa na szczyt G20 jedynie w charakterze gościa, ale liczy i stara się o pozostanie w grupie najbogatszych państw świata w kolejnych latach.

Karol Nawrocki na Filipinach. Historyczna wizyta

Karol Nawrocki we wtorek rozpoczął pierwszą w historii oficjalną wizytę prezydenta Polski na Filipinach. Rozpoczęła się ona od złożenia wieńca przed pomnikiem Jose Rizala. Później para prezydencka została uroczyście powitana przez prezydenta Filipin Ferdinanda Marcosa w Pałacu Malacanang.

Prezydenci Polski i Filipin mieli okazję porozmawiać w "wąskim gronie", po czym do stołu negocjacyjnego zasiedli urzędnicy delegacji obu krajów. Później odbyła się konferencja prasowa obu przywódców. Wtorek zakończy się oficjalnym obiadem prezydenta Filipin wydanym na cześć gościa z Polski.

W środę Karol Nawrocki otworzy V Polsko-Filipiński Szczyt Biznesowy IT. Spotka się z przedstawicielami polsko-filipińskiego hackathonu, a także wygłosi wykład dla studentów Uniwersytetu Katolickiego im. św. Tomasza. Dzień zakończy spotkaniami w hotelu Fairmont w Manili z biznesmenami oraz osobami zasłużonymi dla relacji polsko-filipińskich.

W ostatnim dniu wizyty na Filipinach prezydent odwiedzi bazę lotniczą im. pułkownika Villamora, gdzie stacjonują wyprodukowane w Polsce śmigłowce Black Hawk, powstałe w należących do amerykańskiego producenta zakładach PZL Mielec.



