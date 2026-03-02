W skrócie Karol Nawrocki stwierdził, że przyszły kandydat PiS na premiera "będzie lepszy od Donalda Tuska" i zaznaczył, że nie zna nazwiska wybranego przez partię.

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że decyzja o kandydacie PiS na premiera została już podjęta i ogłoszenie nastąpi w marcu.

Według ustaleń Interii wśród kandydatów na premiera z ramienia PiS znajdują się Przemysław Czarnek oraz Tobiasz Bocheński.

Karol Nawrocki podczas rozmowy z Dorotą Gawryluk, w trakcie odbywającego się w Mikołajkach XI. Europejskiego Kongresu Samorządów, został zapytany, czy zna nazwisko kandydata PiS na premiera i czy konsultowany był w tej kwestii.

Prezydent odpowiedział, że nazwiska tego nie zna, ma wiele zadań jako prezydent a ponadto partyjna polityka "nigdy go nie wciągała". - Ani dzisiaj, jak jestem prezydentem Polski, mnie nie wciąga - dodał.

Karol Nawrocki o przyszłym kandydacie PiS na premiera

Karol Nawrocki zaznaczył zarazem, że "niezależnie od tego, kto to nie będzie, z całą pewnością przyszłościowo będzie to lepszy premier niż Donald Tusk".

Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński potwierdził podczas niedawnego wywiadu dla Radia Maryja, że podjął decyzję, kto zostanie kandydatem PiS na premiera. Nie ujawnił jednak nazwiska.

- Nasz kandydat na premiera musi pozwolić wygrać nam wybory. Musi być lokomotywą wyborczą. Zasługi są ważne, ale dziś najważniejsze jest zwycięstwo i zjednoczenie elektoratu patriotycznego - mówił Kaczyński.

Kaczyński wybrał kandydata PiS na premiera. Ogłoszenie w marcu

Prezes PiS tłumaczył, że "wybitne zdolności i zasługi nie mogą być jedyną przesłanką wyboru". Ponadto podkreślał, że dziś ugrupowanie działa "w sytuacji szczególnej".

- W okresie przedwyborczym potrzebna jest zwiększona dyscyplina. Spory są czymś normalnym, ale interes partii i państwa musi być ważniejszy niż ambicje - zaznaczył.

Jarosław Kaczyński dodał wówczas, że "w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna". Wiele wskazuje na to, że do ogłoszenia konkretnego nazwiska dojdzie w najbliższą sobotę w Krakowie.

Kandydat PiS na premiera. Ustalenia Interii

Politycy PiS w rozmowach z Interią wyznali niedawno, że funkcja kandydata ugrupowania na premiera może przypaść któremuś z najpopularniejszych samorządowców partii. Mowa o Lucjuszu Nadbereżnym - prezydencie Stalowej Woli, Jakubie Banaszaku - prezydencie Chełmu, Jarosławie Margielskim - prezydencie Otwocka.

- Na kogoś z tej trójki bez problemu zgodziłby się Morawiecki, a i maślarze, choć rozczarowani, nie mogliby się sprzeciwić, bo nie mieliby argumentów - stwierdził jeden z polityków w rozmowie z Interią.

Wśród osób, branych pod uwagę, mają znajdować się także europoseł PiS Tobiasz Bocheński oraz były minister edukacji Przemysław Czarnek.

