W skrócie Karol Nawrocki podczas konferencji zasugerował, że Szymon Hołownia byłby lepszym kandydatem na ambasadora Polski w USA niż obecny ambasador Bogdan Klich.

Prezydent RP zabrał głos na temat projektu ustawy o osobie najbliższej, podkreślając swój sprzeciw wobec zbliżania się tego rozwiązania do instytucji małżeństwa.

Ostatnie doniesienia medialne sugerują, że Szymon Hołownia stara się o stanowisko ambasadora w USA, choć otoczenie prezydenta zaprzecza jakoby takie rozmowy się toczyły.

Karol Nawrocki w trakcie konferencji prasowej na pograniczu polsko-litewskim został zapytany o polityczną przyszłość Szymona Hołowni. Dziennikarka zapytała go o potencjalne plany marszałka Sejmu dotyczące objęcie stanowiska ambasadora Polski w USA.

- Z całą pewnością marszałek Szymon Hołownia byłby lepszym kandydatem na ambasadora USA niż ambasadorem jest Bogdan Klich - zażartował Nawrocki.

Dodał, że Klich jako chargé d'affaires "nie wypełnia swojej misji dyplomatycznej tak, jak oczekiwaliby tego Polacy".

Hołownia ambasadorem Polski w USA? Nieoficjalne ustalenia

W piątkowym "Gościu Wydarzeń" rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz został zapytany o niedawne doniesienia TOK FM, wedle których marszałek Sejmu Szymon Hołownia "bardzo zabiega" o funkcję ambasadora Stanów Zjednoczonych. Rzecznik prezydenta stwierdził, że "nic nie słyszał" na temat starań lidera Polski 2050 o nową posadę.

- Wszystko co wiąże się z polityką zagraniczną jest efektem uzgodnień pomiędzy panem prezydentem a MSZ. Czekamy na uzgodnienia dot. obsady stanowisk ambasadorów w ponad 50 krajach na całym świecie. Więc nie koncentrujmy się na niesprawdzonych doniesieniach z niesprawdzonych źródeł - komentował na antenie Polsat News Leśkiewicz.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września poinformował, że z początkiem nowego roku zrezygnuje z szefowania partii i będzie starał się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Według najnowszych doniesień radia TOK FM, to nie jedyna funkcja, jaką chciałby objąć marszałek Sejmu.

- Z tego, co słyszę, bardzo zabiega o posadę ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych - mówił dziennikarz Wojciech Szacki.

Status osoby najbliższej. Nawrocki: Jestem gotowy na dyskusje

Podczas konferencji prasowej Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie projektu u stawy o osobie najbliższej. To kompromisowe rozwiązanie dotyczące związków partnerskich zostało niedawno przedstawione przez polityków PSL i Lewicy.

- Nie podpiszę żadnej ustawy, która niszczy konstytucyjny status małżeństwa - mężczyzny i kobiety. Żaden taki projekt nie uzyska mojej akceptacji - mówił na spotkaniu ze swoim litewskim odpowiednikiem prezydent Polski.

- Jestem gotowy do dyskusji o statusie osoby najbliższej, ale ten projekt nie może się zbliżać do instytucji małżeństwa - doprecyzował polityk.

