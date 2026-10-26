W skrócie Karol Nawrocki przyznał, że jest zaniepokojony skalą konfliktu politycznego w Polsce, który przenosi się do rodzin i przekracza granice dyskusji.

Prezydent zapewnił, że jest w bieżącym kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i obaj politycy potrafią ze sobą rozmawiać w kwestiach o zasadniczym znaczeniu.

Głowa państwa ujawniła, że wraz z szefem rządu brała udział w niepublicznych ćwiczeniach, podczas których przez wiele godzin wspólnie omawiali różne scenariusze.

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W niedzielę wieczorem na popularnym kanale "OjWojtek" w serwisie YouTube ukazał się wywiad z Karolem Nawrockim, nagrany w rezydencji głowy państwa w Juracie. W jego trakcie prezydent odpowiedział m.in. na pytanie, czy "nie męczy go" medialny konflikt "polsko-polski".

- Bardzo mnie męczy, myślę, że wszystkich Polaków męczy ten konflikt. Konflikt czy dyskusja są stałą cechą demokracji. W każdej demokracji jest dyskusja polityczna i to jest normalne, to się dzieje na całym świecie. Natomiast to, co mnie męczy i dla mnie jest niepokojące, to skala tego konfliktu - powiedziała głowa państwa.

Prezydent sprecyzował następnie, że polityczna walka przenosi się do "środowisk, rodzin, rodzinnych stołów". - Każdy ma prawo wybrać swojego prezydenta, swoje ugrupowanie do parlamentu (...). Myślę, że przekraczamy tę granicę, w której Polacy w rodzinach idą za daleko w tym sporze - dodał.

Karol Nawrocki o kulisach współpracy z Donaldem Tuskiem

Wśród pytań, które twórca kanału, Wojtek Przeździecki, zadał Nawrockiemu, znalazło się także to dotyczące współpracy z szefem rządu Donaldem Tuskiem.

Jak stwierdził youtuber, dla Polek i Polaków "komfortowa" byłaby świadomość, że w przypadku sytuacji kryzysowej obaj politycy potrafiliby dojść do porozumienia. - Myśli pan, że to jest realna wizja? - pytał.

- Warto powiedzieć opinii publicznej, że ja z Donaldem Tuskiem jestem w kontakcie. Wiele razy z panem premierem spotykaliśmy się w sprawach zasadniczych - odpowiedział prezydent.

Wspólne ćwiczenia Nawrockiego i Tuska. "Wiele godzin współpracowaliśmy"

Nawrocki przyznał następnie, że wraz z premierem brał udział w "ćwiczeniach, które nie stały się częścią przekazu publicznego, bo nie ma takiej możliwości". - Wiele godzin ze sobą współpracowaliśmy przy różnych scenariuszach - dodał.

- Chcę uspokoić całą opinię publiczną - w kwestiach zasadniczych nie ma problemu. W ogóle nie ma problemu w komunikacji pomiędzy prezydentem Polski a premierem. My potrafimy ze sobą rozmawiać, mimo że się gruntownie ze sobą nie zgadzamy - wskazał.

- Zapewniam pana redaktora, zapewniam wszystkich państwa, że potrafimy usiąść i ze sobą porozmawiać - podsumował prezydent.



