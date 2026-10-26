Nawrocki o kulisach współpracy z Tuskiem. "Zapewniam wszystkich państwa"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

- Chcę uspokoić całą opinię publiczną (...) w ogóle nie ma problemu w komunikacji pomiędzy prezydentem Polski a premierem - stwierdził Karol Nawrocki. Podczas wywiadu opublikowanego na kanale "OjWojtek" na platformie YouTube odniósł się do szczegółów swojej współpracy z Donaldem Tuskiem. W tym kontekście przytoczył m.in. niejawne ćwiczenia, podczas których obaj politycy spędzili razem "wiele godzin".

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Donald Tusk i Karol Nawrocki
Nawrocki pytany o kulisy współpracy z Tuskiem. Odpowiedź może zaskoczyćJacek Szydlowski / Luca Mattia VigilanteAgencja FORUM

W skrócie

  • Karol Nawrocki przyznał, że jest zaniepokojony skalą konfliktu politycznego w Polsce, który przenosi się do rodzin i przekracza granice dyskusji.
  • Prezydent zapewnił, że jest w bieżącym kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i obaj politycy potrafią ze sobą rozmawiać w kwestiach o zasadniczym znaczeniu.
  • Głowa państwa ujawniła, że wraz z szefem rządu brała udział w niepublicznych ćwiczeniach, podczas których przez wiele godzin wspólnie omawiali różne scenariusze.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W niedzielę wieczorem na popularnym kanale "OjWojtek" w serwisie YouTube ukazał się wywiad z Karolem Nawrockim, nagrany w rezydencji głowy państwa w Juracie. W jego trakcie prezydent odpowiedział m.in. na pytanie, czy "nie męczy go" medialny konflikt "polsko-polski".

- Bardzo mnie męczy, myślę, że wszystkich Polaków męczy ten konflikt. Konflikt czy dyskusja są stałą cechą demokracji. W każdej demokracji jest dyskusja polityczna i to jest normalne, to się dzieje na całym świecie. Natomiast to, co mnie męczy i dla mnie jest niepokojące, to skala tego konfliktu - powiedziała głowa państwa.

Prezydent sprecyzował następnie, że polityczna walka przenosi się do "środowisk, rodzin, rodzinnych stołów". - Każdy ma prawo wybrać swojego prezydenta, swoje ugrupowanie do parlamentu (...). Myślę, że przekraczamy tę granicę, w której Polacy w rodzinach idą za daleko w tym sporze - dodał.

Karol Nawrocki o kulisach współpracy z Donaldem Tuskiem

Wśród pytań, które twórca kanału, Wojtek Przeździecki, zadał Nawrockiemu, znalazło się także to dotyczące współpracy z szefem rządu Donaldem Tuskiem.

Zobacz również:

Rządzący mają pomysł na wygranie starcia z prezydentem Karolem Nawrockim i osłabienie jego politycznej pozycji
Polska

"Można go złamać, ma próg bólu". Rząd szykuje ofensywę wobec prezydenta

Łukasz Rogojsz
Łukasz Rogojsz

Jak stwierdził youtuber, dla Polek i Polaków "komfortowa" byłaby świadomość, że w przypadku sytuacji kryzysowej obaj politycy potrafiliby dojść do porozumienia. - Myśli pan, że to jest realna wizja? - pytał.

- Warto powiedzieć opinii publicznej, że ja z Donaldem Tuskiem jestem w kontakcie. Wiele razy z panem premierem spotykaliśmy się w sprawach zasadniczych - odpowiedział prezydent.

Wspólne ćwiczenia Nawrockiego i Tuska. "Wiele godzin współpracowaliśmy"

Nawrocki przyznał następnie, że wraz z premierem brał udział w "ćwiczeniach, które nie stały się częścią przekazu publicznego, bo nie ma takiej możliwości". - Wiele godzin ze sobą współpracowaliśmy przy różnych scenariuszach - dodał.

- Chcę uspokoić całą opinię publiczną - w kwestiach zasadniczych nie ma problemu. W ogóle nie ma problemu w komunikacji pomiędzy prezydentem Polski a premierem. My potrafimy ze sobą rozmawiać, mimo że się gruntownie ze sobą nie zgadzamy - wskazał.

- Zapewniam pana redaktora, zapewniam wszystkich państwa, że potrafimy usiąść i ze sobą porozmawiać - podsumował prezydent.

Zobacz również:

Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie Grzegorza Brauna
Polska

Nawrocki został zapytany o Brauna, stanowcza odpowiedź. "Nie możemy udawać"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj


"Polityczny WF": Parzący ziemniak. Opozycja niekoniecznie chce rządzić od 2027INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze