W skrócie 54,4 proc. respondentów uznaje, że Karol Nawrocki ma predyspozycje do zostania liderem całej polskiej prawicy, podczas gdy 28,8 proc. uważa inaczej.

Najwięcej osób przekonanych o liderstwie Nawrockiego znajduje się wśród sympatyków obu Konfederacji oraz opozycji, a najwięcej ocen krytycznych pochodzi od zwolenników obozu rządzącego.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS w dniach 07-09.08.2026 r. na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą CAWI i CATI.

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"Czy Pana/Pani zdaniem Karol Nawrocki posiada odpowiednie predyspozycje, charyzmę i umiejętności, aby w przyszłości zostać głównym liderem całej polskiej prawicy?" - zapytano uczestników badania United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski.

Twierdząco na pytanie odpowiedziało 54,4 proc. badanych, z czego 31,7 proc. wybrało opcję "zdecydowanie tak", a 22,7 proc. "raczej tak".

Sceptycznych wobec predyspozycji Nawrockiego do tej roli było 28,8 proc. ankietowanych - 14,7 proc. spośród nich uważa, że prezydent "raczej" nie kwalifikuje się na lidera całej polskiej prawicy, a 14,1 proc. uważa, że "zdecydowanie" nie posiada do tego odpowiednich predyspoz

16,8 proc. badanych nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

Karol Nawrocki nowym liderem całej prawicy? Sondaż ukazał różnicę zdań

W sondażu zbadano także opinie ankietowanych w zależności od ich poglądów politycznych.

Najwięcej osób, zdaniem których Karol Nawrocki nadaje się na idera całej polskiej prawicy jest wśród opozycji. 57 proc. badanych z tamtej grupy wybrało opcję "zdecydowanie tak", a 24 proc. "raczej tak".

13 proc. sympatyków opozycji jest przeciwnego zdania - 10 proc. uważa, że prezydent "raczej" nie ma odpowiednich predyspozycji do tej roli, a 3 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie". 6 proc. tej grupy nie wskazało konkretnej odpowiedzi.

Z kolei wśród zwolenników obozu rządzącego twierdząco odpowiedziało 28 proc. - po 14 proc. dla opcji "zdecydowanie tak" i "raczej tak". Zdaniem 20 proc. przedstawicieli tej grupy Nawrocki raczej się nie nadaje do tej funkcji, a 33 proc. uważa, że "zdecydowanie" nie ma on koniecznych predyspozycji.

19 proc. sympatyków obozu rządzącego wskazało "nie wiem/trudno mi powiedzieć/nie mam zdania" jako swoją odpowiedź.

Sondaż. Zwolennicy Konfederacji stawiają na Nawrockiego

Zbadano także opinie sympatyków obu Konfederacji. Zwolennicy tylko tych dwóch ugrupowań stanowią drugą najliczniejszą grupę (zaraz po elektoracie opozycji), zdaniem której głowa państwa pasuje do roli przywódcy prawicy.

Twierdząco na zadane w sondażu pytanie odpowiedziało łącznie 77 proc. ankietowanych z tej grupy (52 proc. "zdecydowanie tak", 25 proc. "raczej tak"). Innego zdania było 18 proc. (17 proc. "raczej nie", 1 proc. "zdecydowanie nie"). 5 proc. wyborców obu Konfederacji nie miało zdania.

W grupie "pozostałych" głosy rozłożyły się następująco: 19 proc. "zdecydowanie tak", 32 proc. "raczej tak", 14 proc. "raczej nie", 6 proc. "zdecydowanie nie". Blisko jedna trzecia - 29 proc. - badanych w tej grupie pozostaje niezdecydowana.

Nawrocki ma zadatki na lidera prawicy? Polacy wskazali

"Szczegółowa analiza wyników w podziale na preferencje polityczne pokazuje wysokie poparcie po prawej stronie sceny politycznej" - komentuje wyniki sondażu WP. Portal zwrócił uwagę, że "równie wysoki wskaźnik aprobaty widać w grupie deklarującej poparcie wyłącznie dla obu Konfederacji". "Z kolei wśród zwolenników obozu rządzącego dominują oceny krytyczne (...) Co ciekawe jednak, 28 proc. wyborców obozu rządzącego ocenia jego potencjał pozytywnie" - zauważono.

Sondaż przeprowadzono po rozłamie w największej polskiej partii opozycyjnej. To m.in. podział, jaki nastąpił w PiS, skłania do zastanowienia się, kto mógłby stanąć w przyszłości na czele całej prawicy.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 07-09.08.2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI), na ogólnopolskiej próbie n=1000 osób.



