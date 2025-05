Nawrocki nie pojawił się na sejmowej komisji. Doszło do awantury

W trakcie posiedzenia rozgorzała dyskusja na temat sprawy mieszkania kandydata PiS na prezydenta. Po zakończeniu obrad d oszło do awantury pomiędzy przewodniczącymi komisji a posłem PiS Marcinem Wójcikiem.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w piątek, że do sejmowej komisji sprawiedliwości wpłynęło pismo informujące, że Karol Nawrocki nie weźmie udziału w jej piątkowym posiedzeniu. Hołownia opublikował zdjęcie pisma skierowanego do szefa komisji sprawiedliwości Pawła Śliza (Polska2050-TD) z dnia 8 maja. Zastępca prezesa IPN Karol Polejowski poinformował w nim, że Nawrocki nie weźmie udziału w posiedzeniu komisji, ponieważ - jak zaznaczył - "Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie ma podstaw prawnych do zajmowania się oświadczeniami majątkowymi prezesa IPN".