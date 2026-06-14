W skrócie Prezydent Karol Nawrocki ma spotkać się w Stanach Zjednoczonych z politykami, Polakami w Maryland oraz uczestniczyć we mszy świętej.

Zaplanowano rozmowę prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem na temat bezpieczeństwa Polski, relacji dwustronnych oraz współpracy gospodarczo-energetycznej, a także stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

W Białym Domu odbędzie się gala UFC Freedom 250 z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa, na której będzie siedem walk i około 4,3 tysiąca gości.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jak poinformował w piątek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, prezydent w niedzielę spotka się z politykami, Polakami w Maryland i weźmie udział we mszy świętej.

Przydacz przekazał, że w Waszyngtonie Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Trumpem. Dopytywany, czy prezydent RP będzie miał możliwość odbycia rozmowy "jeden na jeden" z amerykańskim przywódcą, podkreślił, że "będzie oczywiście kontakt, będzie rozmowa".

Karol Nawrocki w USA. Zdradzono temat planowanych rozmów z Trumpem

Szef Biura Polityki Międzynarodowej powiedział, że prezydent Nawrocki będzie rozmawiał z Trumpem bezpośrednio "o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej".

- A przypomnę, że poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski - podkreślił prezydencki minister. Jak dodał, w trakcie rozmowy poruszona zostanie również kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Wieczorem w niedzielę prezydent będzie uczestniczył w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, upamiętniającej 250. rocznicę powstania USA i organizowanej w dzień 80. urodzin Donalda Trumpa.

W poniedziałek natomiast prezydent będzie rozmawiał na Kapitolu z liderem większości w Senacie Johnem Thunem. Następnego dnia prezydent spotka się z Polakami w Centrum Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie.

USA. Gala UFC przy Białym Domu. Trump postawił specjalną arenę

W związku organizowaną przez Trumpa galą na południowym trawniku Białego Domu zbudowano tymczasową arenę, a na jej środku znajduje się ring (oktagon, nazywany też klatką), na którym stoczonych zostanie siedem walk. Nad areną wzniesiono 28-metrową konstrukcję w barwach amerykańskiej flagi o nazwie The Claw (szpon), która ma służyć oświetleniu. Główną walkę stoczą gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje.

Galę na terenie Białego Domu obejrzy ok. 4,3 tys. zaproszonych gości. Na widowni zasiądą też członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama Melania, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych.

Dużą część widzów mają stanowić wojskowi. Według "WSJ" od miesięcy Biały Dom jest zasypywany prośbami o bilety, a Trump sam dzwonił do przyjaciół z zaproszeniami.





"Wydarzenia": Jubileuszowa Parada Równości przeszła przez Warszawę. Polsat News