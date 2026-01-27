W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów 81. rocznicy wyzwolenia Auschwitz przypomniał o odpowiedzialności Niemiec za zbrodnie II wojny światowej i nierozliczonych reparacjach.

W swoim przemówieniu podkreślił, że niemiecki obóz pozostaje symbolem odhumanizowania oraz barbarzyństwa, a zbrodnie te były inspirowane ideologią narodowego socjalizmu.

Uroczystości upamiętniły także pierwszy transport polskich więźniów do obozu oraz oddano hołd postaciom, takim jak rotmistrz Witold Pilecki.

27 stycznia na świecie obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Hołd ofiarom obozu przed Ścianą Straceń po godzinie 15. złożył prezydent RP Karol Nawrocki. Głowa państwa zabrała głos przed Blokiem Śmierci, rozpoczynając swoje przemówienie od przywołania zasług rotmistrza Witolda Pileckiego.

- Jesteśmy dziś w drodze pamięci i prawdy historycznej. To rotmistrz Witold Pilecki swoim raportem wyznaczył dzisiejsze obowiązki Rzeczpospolitej, która jest w istocie kustoszem prawdy o niemieckich zbrodniach i kustoszem prawdy o ofiarach, które poniosły tutaj śmierć, a był ich ponad milion - mówił Karol Nawrocki.

Oświęcim. Karol Nawrocki: Ta droga rozpoczęła się dużo wcześniej

Prezydent zaznaczył, że "Auschwitz pozostaje symbolem zupełnego odhumanizowania, pełnego barbarzyństwa".

- Był fabryką śmierci zorganizowanej przez Niemców, ale ta droga rozpoczęła się dużo wcześniej, w międzywojennych Niemczech - tłumaczył Nawrocki.

- To w roku 1933 w sposób wyraźny naród niemiecki poparł ideologię narodowego socjalizmu i pozwolił Adolfowi Hitlerowi dojść do władzy. To III Rzesza niemiecka doprowadziła do tej zbrodni, którą znamy jako Holokaust. To naród niemiecki popierał Adolfa Hitlera i w latach 30. i w czasie drugiej wojny światowej w sposób gremialny i entuzjastyczny - kontynuował.

- To zło obozów koncentracyjnych było złem państwowym, to w konkretnym państwie ideologia narodowego socjalizmu odnalazła swój dom. To oderwanie od chrześcijańskiej wrażliwości i zgoda na to, żeby o życiu i śmierci nie decydował Bóg, tylko decydował człowiek - mówił prezydent.

Obchody w Oświęcimiu. Nawrocki wspomniał o reparacjach

- Dziś Auschwitz jest symbolem z jednej strony bestialstwa, barbarzyństwa, ale też narodowo-socjalistycznej ideologii, która znalazła swój dom w konkretnym państwie, w Niemczech, jest też symbolem pewnej obojętności wobec śmierci niewinnych i obojętności państw Europy Zachodniej na to, co działo się w Polsce w latach 1939-1941 - grzmiał prezydent RP.

Dodał, że do tego wszystkiego "mogło nie dojść, gdyby reakcja była odpowiednio wcześniej".

Prezydent przypomniał, że Niemcy "zamordowali sześć milionów Żydów, a wśród nich trzy miliony obywateli przedwojennej II Rzeczpospolitej". - Dziś o tym pamiętamy i dziś o tym musimy przypominać - powiedział.

Karol Nawrocki zaznaczył, że państwo niemieckie do dziś nie zapłaciło reparacji wojennych. - Za każdą wojnę trzeba zapłacić i przeprosić. Wtedy będziemy mieli poczucie, że wykonaliśmy swój obowiązek - powiedział prezydent.

Obchody 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz

Nieco wcześniej Karol Nawrocki złożył kwiaty przed tablicą umieszczoną na budynku zajmowanym obecnie przez Małopolską Uczelnię Państwową w Oświęcimiu. Tablica upamiętnia pierwszy transport Polaków do obozu.

14 czerwca 1940 roku Niemcy deportowali 728 mężczyzn z więzienia w Tarnowie. Umieścili ich w piwnicach tego budynku, bo sam obóz nie był jeszcze gotowy. Polacy zostali pierwszymi więźniami obozu.

Karol Nawrocki pochyli się też przed pomnikiem więźnia i twórcy ruchu oporu w obozie - rtm. Witolda Pileckiego.

