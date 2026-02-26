W skrócie Karol Nawrocki utrzymał pozycję lidera zaufania w lutowym sondażu IBRiS, uzyskując 48,8 proc. pozytywnych ocen.

Radosław Sikorski oraz Donald Tusk zajęli w rankingu kolejne miejsca, a Sikorski zmniejszył dystans do Nawrockiego.

Najniższe wyniki zanotowali politycy Polski 2050, a ranking zamknęła Paulina Hennig-Kloska z poparciem 15,5 proc.

W lutowym sondażu zaufania IBRiS dla Onetu pozycję lidera rankingu utrzymał Karol Nawrocki. Prezydent uzyskał w sumie 48,8 proc. pozytywnych ocen. Wśród nich znalazło się 28,2 proc. odpowiedzi "zdecydowanie ufam" oraz 20,6 proc. "raczej ufam".

Oznacza to, że Karol Nawrocki zaliczył wzrost zaufania względem stycznia o 1,1 pkt proc. Złe zdanie na temat głowy państwa ma natomiast 42,8 proc - na to składa się 33,4 proc. odpowiedzi "zdecydowanie nie ufam" oraz 9,4 proc. "raczej nie ufam".

Ranking zaufania. Politycy rządu w czołówce

Tuż za Karolem Nawrockim w rankingu uplasował się Radosław Sikorski. Wicepremierowi ufa bowiem 46,7 proc. Polaków, co stanowi wzrost o 2,7 pkt proc. względem stycznia. Starta między szefem MSZ a prezydentem to więc mniej niż 2 pkt proc. Członek rządu ma ponadto mniejszy od głowy państwa elektorat negatywny. Nie ufa mu bowiem 37 proc. respondentów.

Na trzecim, najniższym stopniu podium znalazł się natomiast Donald Tusk, który zachował swoją pozycję z poprzedniego badania. Tym razem zaufanie do premiera wykazało 41,2 proc. badanych, co oznacza spadek o pół punktu procentowego. Brak zaufania do szefa rządu wykazało z kolei 52,5 proc. ankietowanych.

Kolejne miejsce w rankingu przypadło marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu, który cieszy się zaufaniem 41 proc. Polaków biorących udział w badaniu. Za nim znalazł się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z 39,7 proc. zaufaniem.

Najlepszy wynik wśród polityków sejmowej opozycji zanotował natomiast Krzysztof Bosak z zaufaniem na poziomie 36,2 proc. Za nim znaleźli się z kolei Mateusz Morawiecki (35,8 proc.) oraz Sławomir Mentzen (31,9 proc.), któremu udało się w tym miesiącu zaliczyć największy wzrost - o 7,7 pkt proc.

Sondaż zaufania do polityków. Na dnie rankingu przedstawiciele Polski 2050

Ranking zamknęli z kolei politycy związani z Polską 2050, która w ostatnim czasie zmagała się z wieloma problemami, w tym z rozłamem w partii. Z sondaży wynika, że obecnej przewodniczącej ugrupowania, Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, ufa 19,9 proc., natomiast byłemu szefowi partii Szymonowi Hołowni 18,8 proc.

Ostatnie miejsce wśród polityków, którzy zostali przebadani w ramach lutowego rankingu zaufania zajęłaPaulina Hennig-Kloska, która odeszła z Polski 2050 i ogłosiła powołanie nowego klubu parlamentarnego Centrum. Obecnej minister klimatu i środowiska ufa 15,5 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 20-21 lutego 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

