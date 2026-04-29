W skrócie Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania CBOS z wynikiem 49 proc., chociaż jego przewaga nad konkurentami wyraźnie się zmniejszyła.

Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski zajęli ex aequo drugie miejsce, uzyskując zaufanie po 48 proc. respondentów.

Grzegorz Braun jest politykiem, wobec którego najwięcej ankietowanych deklaruje brak zaufania – 59 proc.

W swoim najnowszym badaniu pracownia odnotowuje, że pomimo utrzymywania się na pozycji lidera rankingu, obserwowany jest dalszy spadek społecznego zaufania do prezydenta Karola Nawrockiego.

"Jeśli chodzi o zaufanie społeczne nadal pozostaje on na pierwszym miejscu (49 proc. głosów zaufania), jednak jego przewaga nad konkurentami jest w tej klasyfikacji już tylko symboliczna" - podkreśla CBOS.

W kwietniu zaufanie do prezydenta zadeklarowało 49 proc. badanych, czyli o 3 pkt proc. mniej niż w marcowym badaniu. Równocześnie o 3 pkt proc. - do 38 proc. - wzrósł odsetek badanych wyrażających brak zaufania do prezydenta.

Na drugim miejscu w badaniu znaleźli się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSZ Radosław Sikorski, którym ufa po 48 proc. respondentów (czyli o kolejno 2 pkt proc. i 4 pkt proc. więcej niż w marcu). Kosiniakowi-Kamyszowi nie ufa 26 proc. badanych (1 pkt proc. więcej niż w marcu), zaś Sikorskiemu 31 proc. (1 pkt proc. mniej).

Kolejnym politykiem cieszącym się największym zaufaniem jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (KO), wobec którego zaufanie wyraża 45 proc. badanych, czyli o 2 pkt proc. więcej niż w ostatnim badaniu. Nie ufa mu 37 proc. respondentów (o 4 pkt proc. mniej niż w marcu).

Czwarte miejsce zajął premier Donald Tusk z zaufaniem 42 proc. badanych (wynik o 4 pkt proc. lepszy niż w marcu). Nieufność wobec premiera deklaruje 44 proc., co stanowi spadek także o 4 pkt proc.

Kolejnym politykiem w rankingu jest wicemarszałek Sejmu, współlider Konfederacji Krzysztof Bosak, któremu ufa 38 proc. badanych - jest to wynik o 1 pkt proc. lepszy niż w marcu. Bosakowi nie ufa 32 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.).

Szóste miejsce zajął marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z zaufaniem 36 proc. respondentów (wzrost o 5 pkt proc.). Liderowi Lewicy nie ufa zaś 34 proc. badanych (mniej o 1 pkt proc. względem marca).

Siódmy w rankingu współlider Konfederacji Sławomir Mentzen cieszy się z kolei zaufaniem 34 proc. badanych, czyli o 1 pkt proc. mniej względem ostatniego badania. Brak zaufania do Mentzena deklaruje 43 proc. respondentów (wzrost o 3 pkt proc.).

Ósme miejsce zajęli ex aequo minister sprawiedliwość Waldemar Żurek oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z zaufaniem 32 proc. badanych. W ich przypadku odnotowano wzrost zaufania o 4 pkt proc. względem marcowego badania. Żurkowi nie ufa 26 proc. (bez zmian), zaś Kidawie-Błońskiej 29 proc. respondentów (także bez zmian).

Zarówno lider partii Razem Adrian Zandberg, jak i wiceprezes PiS, były premier Mateusz Morawiecki mogą liczyć na zaufanie 31 proc. ankietowanych (wynik bez zmian w przypadku obu polityków). Zandbergowi nie ufa 25 proc. (bez zmian), zaś Morawieckiemu 51 proc. (wzrost o 2 pkt proc.).

Pierwszą dziesiątkę rankingu zamyka prezes PiS Jarosław Kaczyński z zaufaniem 27 proc. respondentów (bez zmian względem marca). Nie ufa mu zaś 58 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.), co sprawia, że zajmuje drugie miejsce w rankingu negatywnych wskazań.

Za Kaczyńskim uplasowali się ex aequo minister finansów Andrzej Domański oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, którym ufa po 26 proc. badanych (kolejno - wzrost o 5 pkt proc. oraz 4 pkt proc.). Szefowi MF nie ufa 16 proc. (bez zmian względem marca), a szefowi MSWiA 23 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

Ministrze rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszce Dziemianowicz-Bąk ufa 25 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.); brak zaufania wyraża zaś 14 proc. (spadek o 1 pkt proc. względem marca).

Kolejnemu na liście wicepremierowi, ministrowi cyfryzacji Krzysztofowi Gawkowskiemu ufa 24 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.). Nie ufa mu 17 proc. - tak samo jak miesiąc temu.

Kolejne miejsca zajęli kolejno: minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, której ufa 22 proc. (wzrost o 3 pkt proc.), a nie ufa 23 proc. (wzrost o 4 pkt proc.); wiceprezes PiS Przemysław Czarnek z zaufaniem 21 proc. badanych i nieufnością 54 proc. (co daje mu trzecie miejsce w rankingu nieufności); ex aequo wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i lider KKP Grzegorz Braun z zaufaniem 20 proc. (kolejno wzrost o 3 pkt proc. oraz spadek o 1 pkt proc.) i nieufnością kolejno - 12 proc. oraz 59 proc. respondentów (w przypadku Zgorzelskiego bez zmian; w przypadku Brauna wzrost o 1 pkt proc.). Braun tym samym jest politykiem, wobec którego ankietowani najczęściej deklarują brak zaufania.

Ranking zamyka minister energii Miłosz Motyka, któremu ufa 18 proc. badanych, a nie ufa 13 proc.

Sondaż zrealizowano w dniach od 9 do 19 kwietnia b.r. na liczącej 944 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym: 58,9 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. - CATI i 18,6 proc. - CAWI).

