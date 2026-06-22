W skrócie Strona ukraińska zrezygnowała z ustalonego spotkania prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie, proponując inną, dalszą datę.

Prezydent Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego po nadaniu przez stronę ukraińską jednej z jednostek wojskowych imienia Bohaterów UPA.

W odpowiedzi na odebranie odznaczenia Zełenski oraz kilku wysokich rangą ukraińskich polityków odesłali swoje odznaczenia do Polski.

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Przydacz powiedział dziennikarzom, że w ostatnich tygodniach toczyły się polsko-ukraińskie rozmowy dyplomatyczne.

- Niestety ze strony ukraińskiej nie było żadnej gotowości do zmiany tego podejścia w sprawie nazewnictwa OUN-UPA, a jednocześnie była gra na czas, było cały czas zwlekanie i ciągła zmiana decyzji - powiedział prezydencki minister.

Przydacz zaznaczył, że prawdą jest, iż efektem jego rozmów z szefem Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanowem - który był w Warszawie 6 czerwca - była kwestia rozmowy telefonicznej Zełenskiego z Nawrockim. - Ale z tej rozmowy telefonicznej prezydent Zełenski się wycofał, nie chciał rozmawiać telefonicznie - powiedział szef BPM.

- Następnie strona ukraińska zaproponowała wizytę, ustaliliśmy konkretną datę i konkretną godzinę takiego spotkania w Warszawie po to, aby porozmawiać o tej sprawie. I z tej daty, i z tej wizyty również strona ukraińska się wycofała proponując odległą, kolejną datę w przyszłości - powiedział Przydacz.

Dodał, że "w związku z tym uznać należy, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem".

Kancelaria prezydenta o spotkaniu z Zełenskim. "Zrezygnował"

Informacje o tym, że do spotkania przywódców miało dojść potwierdził również rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. "Najpierw strona ukraińska proponowała rozmowę telefoniczną obu prezydentów. Ostatecznie, nie doszło do niej z powodu braku reakcji prezydenta Zełenskiego" - stwierdził za pośrednictwem platformy X.

"Ze strony współpracowników prezydenta Ukrainy pojawiła się także propozycja spotkania obu prezydentów. Ustalono datę i godzinę. Nie doszło do niego, bo ze spotkania zrezygnował prezydent Wołodymyr Zełenski" - dodał Leśkiewicz.

Według niego oznacza to, że Ukraina nie była gotowa do dyskusji, ani zmiany nazwy jednostki wojskowej. "Była wyłącznie gra na czas" - napisał rzecznik prezydenta.

Konflikt o UPA. Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego

W miniony piątek prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego - o możliwości takiej mówił po raz pierwszy pod koniec maja, po tym, gdy prezydent Ukrainy zdecydował o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". W sobotę prezydent Zełenski poinformował, że odesłał prezydentowi Nawrockiemu Order.

Na znak protestu swoje odznaczenia zdecydowali się oddać również były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyr Hrojsman, byli prezydenci Ukrainy - Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Proszenko - a także szef gabinetu Wołodymyra Zełenskiego Kyryłło Budanow, szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

- Widzę w tym wyłącznie proces wyborczy. Prezydent Karol Nawrocki walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Donalda Tuska. Nie mamy z tym nic wspólnego, to ich wewnętrzna sprawa - mówił w niedzielę Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym telewizji TSN, komentując odebranie mu Orderu Orła Białego.

Nawrocki stwierdził, że prezydent Ukrainy się myli. - Spór nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. (...) Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi - stwierdził.





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