Nawrocki i Tusk jednym głosem po ataku w USA. "Pełna solidarność z Ameryką"

Dawid Szczyrbowski, Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

"Cały wolny świat jednoczy się dziś w potępieniu próby ataku w Waszyngtonie. Polska stoi w pełnej solidarności z Ameryką" - napisał premier Donald Tusk. W podobnym tonie wypowiedział się prezydent Karol Nawrocki, który potępił akt przemocy. To reakcja na udaremnioną próbę ataku podczas gali korespondentów Białego Domu w Waszyngtonie, gdzie celem mógł być prezydent USA.

Donald Tusk i Karol NawrockiLUDOVIC MARIN/ARTUR WIDAKAFP

W skrócie

  • Donald Tusk i Karol Nawrocki wyrazili pełną solidarność z Ameryką po próbie ataku w czasie gali korespondentów Białego Domu w Waszyngtonie.
  • Donald Trump, obecny na gali, odniósł się do incydentu, wskazując, że sala balowa była bezpieczna, a incydent nie wpłynie na jego działania polityczne.
  • Napastnikiem był 31-letni mężczyzna z Kalifornii, który został zatrzymany po wymianie ognia z Secret Service, przy czym ranny został jeden z agentów.
Premier Donald Tusk odniósł się do sobotnich wydarzeń w Waszyngtonie, gdzie doszło do ataku podczas gali korespondentów Białego Domu. Szef polskiego rządu zamieścił wpis na platformie X, w którym podkreślił jedność państw demokratycznych wobec zagrożenia.

"Cały wolny świat jednoczy się dziś w potępieniu próby ataku w Waszyngtonie. Polska stoi w pełnej solidarności z Ameryką" - napisał premier.

Wieczorem odezwał się również Karol Nawrocki. Prezydent przekazał, że wydarzenia w Waszyngtonie "przyjął z najwyższym niepokojem".

"Zdecydowanie potępiam każdy akt przemocy. Takie działania godzą w fundamenty państwa i demokracji" - podkreślił Nawrocki i wyraził swoją pełną solidarność z prezydentem USA i pozostałymi uczestnikami uroczystości w Waszyngtonie.

Donald Tusk wyraża solidarność z USA po ataku. Trump komentuje

Do zdarzenia odniósł się także prezydent USA Donald Trump, który określił napastnika mianem "szaleńca". W swoich wypowiedziach sugerował, że to on mógł być celem ataku.

Początkowo Trump krytycznie ocenił poziom zabezpieczeń w hotelu Hilton, gdzie odbywała się gala, by chwilę później zapewnić, że sama sala balowa była "bardzo, bardzo bezpieczna" i nikt uzbrojony się do niej nie dostał.

Trump podkreślił również, że incydent nie wpłynie na jego działania polityczne, w tym na - jak stwierdził - "wygranie wojny z Iranem". Zaznaczył przy tym, że nie widzi bezpośredniego związku między tymi kwestiami.

Pełniący obowiązki prokuratora generalnego USA Todd Blanche przekazał nowe informacje ws. ataku na Donalda Trumpa
Świat

Nowe informacje ws. ataku w hotelu Hilton. "Prawdopodobnie zamierzał zabić Trumpa"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Atak w Waszyngtonie. Śledczy badają motyw napastnika

Pełniący obowiązki prokuratora generalnego USA Todd Blanche przekazał w rozmowie z NBC News, że zatrzymany mężczyzna mógł planować zabójstwo prezydenta oraz innych członków administracji. - Wygląda na to, że rzeczywiście obrał sobie za cel osoby pracujące w administracji, w tym prawdopodobnie prezydenta - zaznaczył.

Jak dodał Blanche, są to jednak wstępne ustalenia, a śledztwo wciąż trwa. Ustalenie motywu działania podejrzanego może potrwać kilka dni. Wiadomo, że mężczyzna podróżował przez Stany Zjednoczone - z Los Angeles do Chicago, a następnie do Waszyngtonu.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump
Świat

"Jest już skreślony". Zamach w Waszyngtonie nie uratuje notowań Trumpa

Łukasz Rogojsz
Łukasz Rogojsz

Blanche poinformował również, że podejrzany zostanie formalnie oskarżony m.in. o napaść na funkcjonariusza federalnego oraz użycie broni palnej. Zaznaczył przy tym, że od niedzieli zatrzymany nie współpracuje ze śledczymi, a jego ewentualne powiązania - w tym z Iranem - pozostają nieznane.

Atak w hotelu w Waszyngtonie. Napastnikiem okazał się 31-latek z Kalifornii

Przypomnijmy, że do ataku doszło w nocy z soboty na niedzielę podczas gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, która odbywała się w hotelu Hilton w Waszyngtonie.

W wydarzeniu, oprócz setek dziennikarzy z całego świata, brali udział również prezydent Donald Trump z żoną Melanią, wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz wojny Pete Hegseth czy sekretarz stanu Marco Rubio.

Napastnikiem okazał się 31-letni mężczyzna pochodzący z Kalifornii, który uzbrojony w strzelbę, pistolet i kilka noży próbował przedrzeć się przez ochronę wydarzenia. W lobby hotelowym przed wejściem do sali, gdzie zgromadzeni byli uczestnicy gali, doszło do wymiany ognia, w wyniku której ranny został jeden z agentów Secret Service. Trump przekazał, że jest on w dobrym stanie.

Służby bezpieczeństwa bezpiecznie ewakuowały prezydenta USA i członków jego administracji, a napastnik został zatrzymany.

Od lewej: Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, pierwsza dama Melania Trump, prezydent USA Donald Trump
Świat

Strzelanina na balu z udziałem Trumpa. Światowi przywódcy reagują

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz
Maciej Kurzajewski goli włosy w programie na żywoPolsatPolsat

