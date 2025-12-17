Nawrocki i Kaczyński na przeciwnych biegunach. Nowy sondaż zaufania
Karol Nawrocki plasuje się na czele rankingu polityków, którym najbardziej ufają Polacy. Prezydent cieszy się zaufaniem 54 proc. badanych. Drugie miejsce zajmują ex aequo przedstawiciele rządzącej koalicji: Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski z wynikiem 45 proc. Największą nieufność budzą z kolei Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun.
W skrócie
- Karol Nawrocki cieszy się największym zaufaniem spośród polskich polityków, zdobywając poparcie ponad połowy badanych.
- Na drugim miejscu ex aequo znaleźli się Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski.
- Najwięcej nieufności wzbudzają Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun.
Z sondażu CBOS wynika, że prezydent Karol Nawrocki jest politykiem, który cieszy się największym zaufaniem i jest jedynym politykiem, któremu ufa więcej niż połowa Polaków.
Zaufanie do prezydenta deklaruje w grudniu 54 proc. ankietowanych, tyle samo co miesiąc wcześniej. O 3 pkt proc. (do 33 proc.) wzrósł odsetek respondentów, którzy mu nie ufają.
Drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmują ex aequo: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) oraz wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski (KO) - uzyskali oni po 45 proc. deklaracji zaufania (wzrost o 1 pkt proc.) i odpowiednio: 27 proc. i 31 proc. negatywnych wskazań.
Nowy sondaż CBOS. Karol Nawrocki liderem zaufania wśród polskich polityków
Na trzeciej pozycji znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (KO) z 42 proc. zaufaniem (spadek o 3 pkt proc. w stosunku do listopada). Trzaskowskiemu nie ufa 40 proc. uczestników sondażu.
CBOS podkreśla, że jedynym politykiem, który w grudniu "zyskał nieco w opinii badanych" jest były marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050). Zaufanie do niego wynosi 40 proc. (wzrost o 2 pkt proc.); Hołowni nie ufa 35 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc).
Na kolejnych miejscach w zestawieniu znalazł się premierDonald Tusk (KO), któremu ufa tyle samo ankietowanych co w listopadzie - 39 proc., a nieufność wzbudza u 49 proc. pytanych (wzrost o 1 pkt proc.).
Kolejne miejsca zajmują wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) - 37 proc. deklarujących zaufanie i 32 proc. nieufność oraz Sławomir Mentzen (Konfederacja) - 35 proc. wskazań zaufania i 39 proc. nieufności.
Ranking zaufania do polskich polityków. Jak wypadł nowy marszałek Sejmu?
Nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) ma 32 proc. deklaracji zaufania i nieufności; Adrian Zandberg (Razem) - 31 proc. deklaracji zaufania i 24 proc. nieufności. Były premier Mateusz Morawiecki (PiS) cieszy się 31 proc. zaufaniem i 52 proc. nieufnością.
Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak cieszy się 29 proc. zaufaniem i 21 proc. nieufności. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska uzyskała 26 proc. zaufania i 32 proc. nieufności. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk cieszy się zaufaniem 26 proc. i nieufnością 13 proc. badanych.
Największą nieufność badanych budzi prezes PiSJarosław Kaczyński (58 proc. - bez zmian w porównaniu do listopada); ufa mu 24 proc. respondentów (spadek o 4 pkt proc.)
W nieufności drugie miejsce zajął Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) - 57 proc. deklaracji (wzrost o 6 pkt proc.) i 24 proc. zaufania. Na trzecim miejscu uplasował się wymieniony już Mateusz Morawiecki (52 proc. - bez zmian).
Sondaż zaufania do polityków. Polacy ocenili Waldemara Żurka
Według sondażu gorsze od listopadowych okazały się oceny szefa resortu sprawiedliwości Waldemara Żurka, któremu "wraz ze wzrostem rozpoznawalności przybyło przeciwników" - spadek zaufania o 1 pkt proc. do 28 proc. i wzrost nieufności o 5 pkt proc. do 27 proc.
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska Nałęcz oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński mają zaufanie po 22 proc. respondentów. Nie ufa im odpowiednio 16 proc. oraz 24 proc.
Ministrowi finansów i gospodarki Andrzejowi Domańskiemu oraz wicepremierowi, ministrowi cyfryzacji Krzysztofowi Gawkowskiemu ufa po 21 proc. respondentów, a nie ufa im 16 proc. i 18 proc.
Wicemarszałkowi Sejmu Piotrowi Zgorzelskiemu (PSL) ufa 18 proc. badanych, a nie ufa 12 proc. Jednocześnie jest tym politykiem, którego nie zna najwięcej badanych - 54 proc.
Sondaż zrealizowano w dniach 27 listopada-8 grudnia na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym 62 proc. metodą CAPI, 24,8 proc. CATI i 13,2 proc. CAWI).