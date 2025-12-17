W skrócie Karol Nawrocki cieszy się największym zaufaniem spośród polskich polityków, zdobywając poparcie ponad połowy badanych.

Na drugim miejscu ex aequo znaleźli się Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski.

Najwięcej nieufności wzbudzają Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun.

Z sondażu CBOS wynika, że prezydent Karol Nawrocki jest politykiem, który cieszy się największym zaufaniem i jest jedynym politykiem, któremu ufa więcej niż połowa Polaków.

Zaufanie do prezydenta deklaruje w grudniu 54 proc. ankietowanych, tyle samo co miesiąc wcześniej. O 3 pkt proc. (do 33 proc.) wzrósł odsetek respondentów, którzy mu nie ufają.

Drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmują ex aequo: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) oraz wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski (KO) - uzyskali oni po 45 proc. deklaracji zaufania (wzrost o 1 pkt proc.) i odpowiednio: 27 proc. i 31 proc. negatywnych wskazań.

Nowy sondaż CBOS. Karol Nawrocki liderem zaufania wśród polskich polityków

Na trzeciej pozycji znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (KO) z 42 proc. zaufaniem (spadek o 3 pkt proc. w stosunku do listopada). Trzaskowskiemu nie ufa 40 proc. uczestników sondażu.

CBOS podkreśla, że jedynym politykiem, który w grudniu "zyskał nieco w opinii badanych" jest były marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050). Zaufanie do niego wynosi 40 proc. (wzrost o 2 pkt proc.); Hołowni nie ufa 35 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc).

Na kolejnych miejscach w zestawieniu znalazł się premierDonald Tusk (KO), któremu ufa tyle samo ankietowanych co w listopadzie - 39 proc., a nieufność wzbudza u 49 proc. pytanych (wzrost o 1 pkt proc.).

Kolejne miejsca zajmują wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) - 37 proc. deklarujących zaufanie i 32 proc. nieufność oraz Sławomir Mentzen (Konfederacja) - 35 proc. wskazań zaufania i 39 proc. nieufności.

Ranking zaufania do polskich polityków. Jak wypadł nowy marszałek Sejmu?

Nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) ma 32 proc. deklaracji zaufania i nieufności; Adrian Zandberg (Razem) - 31 proc. deklaracji zaufania i 24 proc. nieufności. Były premier Mateusz Morawiecki (PiS) cieszy się 31 proc. zaufaniem i 52 proc. nieufnością.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak cieszy się 29 proc. zaufaniem i 21 proc. nieufności. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska uzyskała 26 proc. zaufania i 32 proc. nieufności. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk cieszy się zaufaniem 26 proc. i nieufnością 13 proc. badanych.

Największą nieufność badanych budzi prezes PiSJarosław Kaczyński (58 proc. - bez zmian w porównaniu do listopada); ufa mu 24 proc. respondentów (spadek o 4 pkt proc.)

W nieufności drugie miejsce zajął Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) - 57 proc. deklaracji (wzrost o 6 pkt proc.) i 24 proc. zaufania. Na trzecim miejscu uplasował się wymieniony już Mateusz Morawiecki (52 proc. - bez zmian).

Sondaż zaufania do polityków. Polacy ocenili Waldemara Żurka

Według sondażu gorsze od listopadowych okazały się oceny szefa resortu sprawiedliwości Waldemara Żurka, któremu "wraz ze wzrostem rozpoznawalności przybyło przeciwników" - spadek zaufania o 1 pkt proc. do 28 proc. i wzrost nieufności o 5 pkt proc. do 27 proc.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska Nałęcz oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński mają zaufanie po 22 proc. respondentów. Nie ufa im odpowiednio 16 proc. oraz 24 proc.

Ministrowi finansów i gospodarki Andrzejowi Domańskiemu oraz wicepremierowi, ministrowi cyfryzacji Krzysztofowi Gawkowskiemu ufa po 21 proc. respondentów, a nie ufa im 16 proc. i 18 proc.

Wicemarszałkowi Sejmu Piotrowi Zgorzelskiemu (PSL) ufa 18 proc. badanych, a nie ufa 12 proc. Jednocześnie jest tym politykiem, którego nie zna najwięcej badanych - 54 proc.

Sondaż zrealizowano w dniach 27 listopada-8 grudnia na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym 62 proc. metodą CAPI, 24,8 proc. CATI i 13,2 proc. CAWI).

