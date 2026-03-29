Nawrocki czy Tusk? Nowy sondaż zaufania, niewielka różnica głosów

Dawid Szczyrbowski

Prezydentowi w obecnej sytuacji politycznej ufa więcej Polaków niż premierowi - wynika z nowego sondażu. Karol Nawrocki uzyskał ponad 41 proc. wskazań, a Donald Tusk prawie 38 proc. Szczegółowe wyniki badania pokazują, gdzie znajduje się rezerwuar poparcia obu polityków. W jednej grupie zaufanie do szefa rządu deklaruje 88 proc. ankietowanych.

Komu bardziej ufają Polacy? Na zdj. prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk

W skrócie

  • 41,5 proc. ankietowanych zadeklarowało większe zaufanie do prezydenta Karola Nawrockiego.
  • 37,1 proc. badanych wykazało większe zaufanie do premiera Donalda Tuska.
  • 16,9 proc. respondentów nie ufa ani prezydentowi, ani premierowi, a 1,2 proc. ufa obu w podobnym stopniu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"W obecnej sytuacji politycznej, do kogo ma pan/pani większe zaufanie: do prezydenta Karola Nawrockiego czy do premiera Donalda Tuska?" - takie pytanie usłyszeli ankietowani, badani przez pracownię United Surveys. Sondaż zleciła Wirtualna Polska.

28,8 proc. uważa, że ma "zdecydowanie większa zaufanie do Karola Nawrockiego", a 12,7 proc. deklaruje "raczej większe zaufanie" do prezydenta. Zsumowany wynik daje 41,5 proc. wskazań.

Nawrocki kontra Tusk. Do kogo Polacy mają większe zaufanie?

W przypadku Donalda Tuska "zdecydowanie większe zaufanie" do premiera deklaruje 25,2 proc., a "raczej większe zaufanie" 11,9 proc., co w sumie daje 37,1 proc. wskazań.

16,9 proc, respondentów stwierdziło, że nie ufa ani prezydentowi Nawrockiemu, ani premierowi Tuskowi. 1,2 proc. wybrało odpowiedź "ufam obydwu w podobnym stopniu".

W gronie zwolenników Koalicji 15 Października szef rządu notuje zaufanie na poziomie 88 proc. Poziom zaufania do Karola Nawrockiego w tej grupie wynosi 4 proc.

Sondaż pokazuje nastroje na opozycji. 78 proc. wskazało na Nawrockiego

Wyborcy opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Razem) w 78 proc. ufają prezydentowi. Premier w tym zestawieniu zyskał uznanie 5 proc. ankietowanych.

Ciekawie poparcie rozkłada się w elektoracie Konfederacji oraz partii Grzegorza Brauna. 57 proc. w tej grupie deklaruje zaufanie do Karola Nawrockiego, 4 proc. do Donalda Tuska, a 37 proc. nie ufa żadnemu z nich.

Wśród pozostałych wyborców rezultaty są bardziej rozproszone. 32 proc. w tym zestawieniu ufa prezydentowi, 16 proc. - premierowi, a 36 proc. żadnemu z nich.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 13-15 marca 2026 roku, metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

