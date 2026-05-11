W skrócie Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum dotyczące realizacji unijnej polityki klimatycznej.

Według sondażu United Surveys by IBRIS, 47 procent ankietowanych deklaruje udział w referendum, co może nie wystarczyć dla uznania jego ważności.

74,1 procent osób, które wzięłyby udział w głosowaniu, wskazałoby odpowiedź "nie", natomiast ponad połowa respondentów uważa, że referendum nie jest potrzebne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?" - tak ma brzmieć pytanie w referendum, którego przeprowadzenie proponuje prezydent Karol Nawrocki.

Wniosek dotyczący przeprowadzenia głosowania ma zostać złożony na posiedzeniu Senatu zaplanowanym na 20-21 maja. Jeśli uzyska poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września br.

Sondaż. Karol Nawrocki chce referendum. Co na to Polacy?

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski Polaków i Polki zapytano, czy wzięliby udział w proponowanym przez głowę państwa głosowaniu, a jeśli tak - jaką odpowiedź by wskazali.

W przypadku referendum wyjątkowo duże znaczenie ma pierwsze z tych pytań - aby wynik głosowania był wiążący, musi wziąć w nim udział 50 proc. uprawnionych obywateli. Chęć udziału deklaruje tymczasem 47 proc. wszystkich ankietowanych, z czego 37,7 proc. wybiera odpowiedź "zdecydowanie tak", a 9,3 proc. - "raczej tak".

Z kolei pewnych, że nie wybrałoby się do urn jest 30,5 proc. badanych, odpowiedź "raczej nie" wskazało 18,6 proc. - łącznie to 49,1 proc. respondentów. Kwestia ważności potencjalnego referendum wisi zatem na włosku.

Chęć udziału w głosowaniu deklaruje zdecydowana większość wyborców opozycji (82 proc. na tak, 16 proc. na nie), jego przeciwnicy w większości popierają z kolei Koalicję 15 Października (73 proc. do 24 proc.). Przeciwni referendum są także w większości wyborcy niezdecydowani (76 proc. do 11 proc.).

Polityka klimatyczna UE. Karol Nawrocki chce referendum

Jak wynika z sondażu, referendum, nawet jeżeli zostanie przeprowadzone, może okazać się niewiążące. Osoby, które zadeklarowały chęć udziału w głosowaniu, w zasadniczej większości są jednak zdecydowane, co do swojej odpowiedzi na zadane w nim pytanie.

74,1 proc. respondentów wskazałoby odpowiedź "nie", a tylko 22,2 proc. ankietowanych wybrałoby "tak". Podobnie jak w przypadku frekwencji, większość pierwszej grupy to wyborcy opozycji - wśród nich na "nie" jest 89 proc. deklarujących udział.

Odpowiedź "nie" wybrało tymczasem 27 proc. zwolenników obecnej władzy (do 59 proc. na "tak") oraz 43 proc. pozostałych wyborców (do 57 proc.).

Ponad połowa respondentów, zwolenników wszystkich partii politycznych, uważa jednak, że referendum w ogóle nie jest potrzebne - taką odpowiedź wskazało 52,7 proc. Przeciwnego zdania jest 40,8 proc. badanych.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 8-10 maja 2026 r. metodą CATI & CAWI na grupie badawczej 1000 dorosłych osób.

Ziobro poleciał do USA. Przydacz w ''Gościu Wydarzeń'': Nie było tematu Ziobry pomiędzy prezydentami Nawrockim i Trumpem Polsat News Polsat News