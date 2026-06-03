Nawrocki chce odebrać Order Orła Białego Zełenskiemu. Sikorski z ripostą

W skrócie Radosław Sikorski odwołał się do kontrowersyjnych postaci uhonorowanych Orderem Orła Białego, komentując dyskusję o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Karol Nawrocki zapowiedział podjęcie kroków w sprawie odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy po decyzji Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA.

Order Orła Białego przyznawano w przeszłości m.in. Katarzynie II Wielkiej, Benitowi Mussoliniemu.

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"Jeśli Order Orła Białego ma być odbierany, to czy nie trzeba by zacząć od carycy Katarzyny, Mussoliniego i Macierewicza?" - czytamy we wpisie na profilu Radosława Sikorskiego na X.

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Nawrocki chce odebrać order Zełenskiemu. Sikorski kontruje

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane osobom, które oddały znamienite zasługi dla Polski, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

W ostatnim czasie o orderze zrobiło się głośno w kontekście spięcia na linii Warszawa-Kijów po nadaniu przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia "Bohaterów UPA".

Decyzja ta wywołała oburzenie części polskiej opinii publicznej. Do sprawy odnieśli się czołowi politycy, w tym Karol Nawrocki. Głowa państwa zadeklarowała, że w związku z incydentem podejmie kroki, aby odebrać Zełenskiemu właśnie to odznaczenie.

Nieco łagodniej do sytuacji podszedł premier Donald Tusk, który zwrócił uwagę, że wzbudzanie konfliktów między Polską a Ukrainą jest działaniem na rzecz Rosji. W podobnym tonie wypowiedział się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Kto został wyróżniony Orderem Orła Białego?

Radosław Sikorski, odnosząc się do sporu o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiem najwyższego polskiego odznaczenia, zwrócił uwagę na jego historycznych laureatów. W gronie odznaczonych znajduje się sporo kontrowersyjnych nazwisk.

W 1787 Order Orła Białego, przyznany przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, trafił w ręce Katarzyny II Wielkiej, carycy Rosji, która brała udział we wszystkich rozbiorach Polski.

W 1923 orderem odznaczony został Benito Mussolini, rządzący w czasie II wojny światowej sprzymierzonymi z Niemcami faszystowskimi Włochami.

Antoni Macierewicz został wyróżniony w 2022 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ruch ten krytykowała wówczas Koalicja Obywatelska i inne ugrupowania opozycyjne.





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