Spis treści: Czego nie wolno przechowywać w piwnicy? Jakie kary grożą za naruszenie przepisów? Kto może skontrolować piwnicę?

Czego nie wolno przechowywać w piwnicy?

O tym, czego nie wolno przechowywać w piwnicy, mówią przepisy przeciwpożarowe. Zakaz obejmuje:

gazy palne (takie jak np.: propan-butan, acetylen, gazy palne wykorzystywane jako czynnik w instalacjach klimatyzacji);

ciecze palne (takie jak np.: benzyna, rozpuszczalniki, alkohole, nafta i inne, które można zapalić w temperaturze otoczenia);

materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne (takie jak np.: fajerwerki, zimne ognie, świece dymne, flary i race, pociski, granaty, niewybuchy);

inne materiały, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru. (np. akumulatory i baterie, które mogą iskrzyć i wydzielać substancje łatwopalne).

Zakaz dotyczy także składowania czegokolwiek na drogach ewakuacyjnych. Korytarze, klatki schodowe i ciągi komunikacyjne powinny zostać wolne, aby umożliwić opuszczenie budynku w razie pożaru i ułatwić pracę strażakom.

Jakie kary grożą za naruszenie przepisów?

Złamanie zakazu przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo może być traktowane jako wykroczenie zagrożone karą grzywny. W najpoważniejszych przypadkach mandat może sięgnąć 5 tys. zł.

Poza mandatem, w przypadku powstania pożaru lub wybuchu, trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami. Osoba odpowiedzialna za niewłaściwe składowanie materiałów może ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną za wyrządzone szkody.

W praktyce za przestrzeganie przepisów odpowiada właściciel budynku, zarządca lub użytkownik obiektu. To oni zobowiązani są do nadzoru nad stanem ochrony przeciwpożarowej i usuwania nieprawidłowości.

Kto może skontrolować piwnicę?

Po tragicznych zdarzeniach, takich jak wybuch w piwnicy kamienicy w Poznaniu, władze zapowiedziały wyrywkowe kontrole pomieszczeń piwnicznych i garażowych. Wiceminister MSWiA mówił o współpracy z samorządami i strażami miejskimi przy weryfikacji tego, co mieszkańcy trzymają w piwnicach. Kontrole takie Straż Miejska powinna przeprowadzać w obecności zarządcy budynku oraz właściciela czy też najemcy piwnicy.

Występuje tu jednak luka prawna, podobna, jak w przypadku kontroli telewizorów w kontekście abonamentu. W praktyce mieszkańcy nie mają ustawowego obowiązku udostępniania piwnic do prewencyjnych kontroli. Może to ograniczać skuteczność takich działań. Niektóre jednostki PSP, komendy miejskie i powiatowe publikują plakaty i materiały edukacyjne przypominające mieszkańcom i zarządcom, czego nie wolno przechowywać w piwnicach.

Źródło: gov.pl

