Spis treści: Czym jest świadczenie wspierające i kto może się o nie ubiegać? Świadczenie wspierające w 2026 roku. Ile wynosi? W jaki sposób ubiegać się o świadczenie wspierające?

Czym jest świadczenie wspierające i kto może się o nie ubiegać?

Świadczenie wspierające to finansowa forma pomocy przeznaczona dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Jej głównym celem jest pokrycie wydatków związanych z bieżącymi potrzebami życiowymi - przyznane pieniądze można wydać na dowolny cel, np. rehabilitację, zakup leków, sprzęt medyczny czy wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Świadczenie nie przysługuje automatycznie każdej osobie z orzeczoną niepełnosprawnością. Warunkiem koniecznym do jego uzyskania jest zdobycie od 70 do 100 punktów w ocenie potrzeby wsparcia wydawanej przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Ponadto, aby ZUS wypłacił środki, wnioskodawca musi mieszkać w Polsce.

System wprowadzano stopniowo - od najwyższej punktacji (87-100 pkt w 2024 r. i 78-100 pkt w 2025 r.). Od stycznia 2026 r. próg został obniżony i obejmuje już osoby z wynikiem od 70 do 100 punktów.

Prawo do świadczenia wspierającego obejmuje szerokie grono seniorów i osób dorosłych. Niemniej jednak sam stopień niepełnosprawności (szczególnie lekki lub umiarkowany) nie daje gwarancji wypłaty - decydujący jest wyłącznie wynik badania funkcjonalnego WZON.

Świadczenie wspierające w 2026 roku. Ile wynosi?

Świadczenie wspierające wyliczane jest na podstawie renty socjalnej, która po waloryzacji od marca bieżącego roku wynosi 1978,49 zł. Ostateczna kwota wypłacana przez ZUS zależy od poziomu potrzeby wsparcia ustalonego przez WZON.

Kwoty świadczenia wspierającego w 2026 roku prezentują się następująco:

od 100 do 95 pkt - przysługuje 220 proc. renty socjalnej, czyli 4352,68 zł;

od 94 do 90 pkt - przysługuje 180 proc. renty socjalnej, czyli 3561,28 zł;

od 89 do 85 pkt - przysługuje 120 proc. renty socjalnej, czyli 2374,19 zł;

od 84 do 80 pkt - przysługuje 80 proc. renty socjalnej, czyli 1582,79 zł;

od 79 do 75 pkt - przysługuje 60 proc. renty socjalnej, czyli 1187,09 zł;

od 74 do 70 pkt - przysługuje 40 proc. renty socjalnej, czyli 791,40 zł.

Co istotne, kwota świadczenia nie zależy od dochodu. Osoby, które ją pobierają, mogą również otrzymywać rentę, emeryturę czy też pracować. Przy czym pieniądze te są wypłacane jedynie na rachunek bankowy. Ponadto świadczenie wspierające jest zwolnione z podatku dochodowego oraz nie może być zajęte przez komornika.

Przy czym należy mieć na uwadze, że świadczenie wspierające nie przysługuje osobom przebywającym w instytucjach zapewniających nieodpłatnie całodobowe utrzymanie.

W jaki sposób ubiegać się o świadczenie wspierające?

Chcąc otrzymać świadczenie wspierające należy złożyć odpowiedni wniosek - w żadnym przypadku nie jest ono przyznawane automatycznie. Ponadto bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniej kolejności kroków: wniosek wysłany do ZUS przed uzyskaniem decyzji z WZON nie zostanie rozpatrzony.

Pierwszym etapem jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół ustala poziom potrzeby wsparcia dla danej osoby i wydaje decyzję z konkretną liczbą punktów. Jeżeli przyznana punktacja mieści się w przedziale 70-100 pkt, można przejść do kolejnego kroku.

Po otrzymaniu decyzji należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne, nie trzeba dołączać skanu dokumentu z WZON - w formularzu wystarczy podać sam numer wydanej decyzji.

Wnioski do ZUS można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy PUE/eZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.



