Nawet 3040 zł odliczenia. Kto może skorzystać z tej ulgi podatkowej?

Ulga na internet umożliwia skorzystanie z odliczenia wydatków poniesionych na użytkowanie sieci internetowej. Co ważne, zgodnie z informacjami podanymi na stronie podatki.gov.pl, z ulgi tej można skorzystać "wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych".

Komu przysługuje ulga na internet? Tyle można odliczyć

Z ulgi na internet mogą skorzystać osoby osiągające dochody opodatkowane skalą podatkową lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Oprócz tego, warunkiem jest ponoszenie wydatków związanych z użytkowaniem internetu. Co ważne - nie można odliczyć kosztów związanych z opłatą aktywacyjną oraz zakupem sprzętu i komponentów sieci, a także jej instalacją, modernizacją i serwisem.

Wysokość ulgi jest równa kwocie faktycznego wydatku, a jej maksymalny poziom to nawet 760 zł, co w skali dwóch lat podatkowych umożliwia odliczenie maksymalnie 1520 zł. Co ważne - jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, to wówczas mowa o kwocie dwa razy większej - 3040 zł.

Jak udokumentować prawo do ulgi na internet?

Osoby, które chcą skorzystać z ulgi na internet, muszą pamiętać o tym, jakie konkretnie dokumenty poświadczają prawo do odliczenia.

Są to faktury lub rachunki zawierające dane identyfikujące kupującego oraz sprzedawcę usługi. Na dokumentach tych musi być również wyszczególniony rodzaj usługi oraz wynikająca z niej kwota zapłaty.

Co ważne - jeśli z rachunku bądź faktury nie wynika to, czy opłata została dokonana, należy zadbać również o dokument potwierdzający płatność (na przykład potwierdzenie przelewu bankowego).

Jak rozliczyć ulgę na internet?

W jaki sposób można rozliczyć ulgę na internet? Jak czytamy na stronie podatki.gov.pl, ulgę można wykazać w zeznaniu PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O.

Podatnik nie odlicza wydatków, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bądź odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub od dochodu na podstawie ustawy o PIT. Mowa tu również o kosztach, które zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

