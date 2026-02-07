Nawet 3040 zł odliczenia. Kto może skorzystać z tej ulgi podatkowej?
W połowie lutego obywatele rozliczający się drogą internetową będą mogli skorzystać z usługi Twój e-PIT. Składając deklarację, warto pamiętać o ulgach, które mogą nam przysługiwać. Jedną z nich jest ulga na internet. Dzięki niej możemy odliczyć nawet 760 zł, a jeśli rozliczamy się z małżonkiem - 1520 zł. Kwoty są jeszcze wyższe, jeśli bierzemy pod uwagę dwa lata podatkowe. Kiedy przysługuje ulga na internet i jak udokumentować prawo do niej? Wyjaśniamy.
Ulga na internet umożliwia skorzystanie z odliczenia wydatków poniesionych na użytkowanie sieci internetowej. Co ważne, zgodnie z informacjami podanymi na stronie podatki.gov.pl, z ulgi tej można skorzystać "wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych".
Komu przysługuje ulga na internet? Tyle można odliczyć
Z ulgi na internet mogą skorzystać osoby osiągające dochody opodatkowane skalą podatkową lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Oprócz tego, warunkiem jest ponoszenie wydatków związanych z użytkowaniem internetu. Co ważne - nie można odliczyć kosztów związanych z opłatą aktywacyjną oraz zakupem sprzętu i komponentów sieci, a także jej instalacją, modernizacją i serwisem.
Wysokość ulgi jest równa kwocie faktycznego wydatku, a jej maksymalny poziom to nawet 760 zł, co w skali dwóch lat podatkowych umożliwia odliczenie maksymalnie 1520 zł. Co ważne - jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, to wówczas mowa o kwocie dwa razy większej - 3040 zł.
Jak udokumentować prawo do ulgi na internet?
Osoby, które chcą skorzystać z ulgi na internet, muszą pamiętać o tym, jakie konkretnie dokumenty poświadczają prawo do odliczenia.
Są to faktury lub rachunki zawierające dane identyfikujące kupującego oraz sprzedawcę usługi. Na dokumentach tych musi być również wyszczególniony rodzaj usługi oraz wynikająca z niej kwota zapłaty.
Co ważne - jeśli z rachunku bądź faktury nie wynika to, czy opłata została dokonana, należy zadbać również o dokument potwierdzający płatność (na przykład potwierdzenie przelewu bankowego).
Jak rozliczyć ulgę na internet?
W jaki sposób można rozliczyć ulgę na internet? Jak czytamy na stronie podatki.gov.pl, ulgę można wykazać w zeznaniu PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O.
Podatnik nie odlicza wydatków, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bądź odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub od dochodu na podstawie ustawy o PIT. Mowa tu również o kosztach, które zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.