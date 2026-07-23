Nawet 20 stopni więcej niż obecnie. Znamy termin powrotu upałów do Polski

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Jeszcze kilka chłodnych dni, a potem prawdziwy wybuch lata. Na horyzoncie coraz wyraźniej rysuje się zdecydowane ocieplenie, i to w całym kraju. Na przełomie lipca i sierpnia do naszego kraju napłynie nowa, bardzo silna fala upałów. Wiemy, czy rozmiarami dorówna tej z końca czerwca.

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Upał w Poznaniu. Na przełomie lipca i sierpnia znowu zrobi się bardzo gorąco: możliwe że ponad 35 stopni Celsjusza
Przełom lipca i sierpnia oznacza powrót upałów do Polski. Z czasem temperatury wzrosną do bardzo wysokich, choć nie rekordowych poziomówŁukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Po kilku chłodnych dniach zapowiadane jest wyraźne ocieplenie oraz fala upałów w Polsce.
  • Prognozy wskazują, że wysokie temperatury powyżej 30 stopni mogą utrzymać się niemal w całej Polsce przez pierwszy tydzień sierpnia.
  • Przewidywane wartości nie powinny przekroczyć historycznych rekordów, ale lokalnie mogą osiągnąć nawet 36-38 stopni Celsjusza.
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Lipiec rozczarował wiele osób spragnionych słonecznego, gorącego lata. Choć zdarzały się bardzo gorące epizody, przykładowo w Terespolu zanotowano upał sięgający 35,7 st. C, jednak dominowała pochmurna, mokra pogoda i niskie jak na tę porę roku temperatury. Przełom lipca i sierpnia może wyglądać zupełnie inaczej - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Ostatnie chłodne dni. Potem wielka zmiana w pogodzie

Czwartek jest kolejnym z serii chłodnych dni, podczas których w większości kraju nie zanotujemy więcej niż kilkanaście stopni. Tak jest na przykład miejscami na Podhalu, gdzie na czwartek synoptycy IMGW nie prognozują więcej niż 16 stopni Celsjusza. Za jakiś czas w Polsce będzie o nawet 20 stopni więcej.

Do tego praktycznie wszędzie możliwe są burze z ulewami i porywistym wiatrem. Na horyzoncie zaczynają się jednak rysować wyraźne zmiany w pogodzie. Już w najbliższy weekend zrobi się gorąco, a za jakiś czas nadciągnie do nas fala prawdziwych upałów.

Do piątku w większości kraju zostanie z nami deszczowa i chłodna aura, jednak z czasem nasz kraj dostanie się w zasięg rozbudowującego się wyżu z zachodu.

Sobota zapowiada się na zdecydowanie cieplejszy dzień, z temperaturami niemal wszędzie przekraczającymi próg 20 stopni. Jedynie nad morzem i miejscami na terenach podgórskich może być nieco chłodniej, za to na zachodzie termometry mogą pokazać nawet 27 stopni Celsjusza.

Czeka nas jednocześnie sporo przejaśnień. Dzień będzie w wielu regionach słoneczny, a przelotne opady deszczu powinny się ograniczyć do wschodniej części kraju.

Niedziela przyniesie jeszcze wyższe temperatury, na zachodzie dochodzące do około 29 st. C. Niewykluczone, że tam lokalnie zanotujemy nawet pierwszy po dłuższej przerwie upał. Bardzo ciepło będzie w całym kraju: nawet na terenach nadmorskich będzie od 21 do 24 stopni, a w pozostałych regionach między 25 a 28 st. C.

To nie będzie jeszcze całkowicie spokojna wersja lata, ponieważ na zachód wrócą przelotne deszcze i burze.

Prognoza opadów atmosferycznych dla Polski na przełomie lipca i sierpnia 2026 roku według modelu ECMWF, ilustrująca intensywność i rozmieszczenie opadów w milimetrach na poszczególne dni, z przewagą opadów w północno-zachodniej części kraju oraz niemal...
Pochmurna i deszczowa pogoda zostanie z nami najpewniej do początku przyszłego tygodnia - wynika z prognoz IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

Kolejny tydzień zacznie się niezbyt przyjemnie, ponieważ znowu nad Polskę napłynie więcej chmur i miejscami znowu przelotnie popada deszcz. Przez kilka dni znowu będzie też nieco chłodniej, ale im bliżej końca miesiąca, tym więcej ciepłego powietrza dotrze do naszego kraju.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Zrobi się naprawdę upalnie. Znamy termin

"Prawdziwe" lato z gorącem i łagodną, słoneczną aurą wróci do nas w drugiej połowie przyszłego tygodnia.

Najnowsze prognozy IMGW wskazują, że mniej więcej za tydzień znowu zrobi się upalnie. W przyszły czwartek na zachodzie lokalnie może być do 30-32 stopni Celsjusza. Pogoda zdecydowanie się wtedy poprawi - na niebie królować będzie słońce i praktycznie nie powinno już padać.

Prognoza maksymalnych temperatur powietrza w Polsce na okres od 23 lipca do 1 sierpnia 2026 roku, ukazująca stopniowy wzrost wartości od około 20°C do ponad 35°C pod koniec miesiąca, symbolizowana różnymi odcieniami kolorów na mapach z podziałem na woj...
Na przełomie lipca i sierpnia do Polski powinna dotrzeć kolejna tegoroczna fala upałówIMGWmateriał zewnętrzny

Wiele wskazuje na to, że będzie to pierwszy dzień fali intensywnych upałów. Co prawda nie powinny one osiągnąć takiej skali jak te z końcówki czerwca, kiedy pobity został historyczny rekord gorąca w Polsce, jednak w dużej części kraju będzie zdecydowanie powyżej 30 stopni.

W pewnym sensie może dojść do powtórki - w nieco łagodniejszej wersji - sytuacji z drugiej połowy czerwca. Wówczas gorące powietrze przeszło do nas z zachodniej części Europy: z Francji i Hiszpanii.

Mapa anomalii temperatury powietrza w Polsce i krajach ościennych, z intensywnie czerwonymi i pomarańczowymi barwami oznaczającymi znacznie podwyższone wartości względem normy klimatologicznej, najwyższe odchylenia widoczne nad zachodnią i południową P...
Najgoręcej zrobi się w zachodnich rejonach, gdzie temperatury znacząco przekroczą próg 30 st. CWXChartsmateriał zewnętrzny

Podobnie może być na początku sierpnia. Dostępne obecnie prognozy długoterminowe wskazują, że wówczas fala gorąca ogarnie całą Polskę, najpierw na zachodzie, potem również w centrum, a z czasem przesunie się głównie na wschodnie regiony.

Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to w przyszły weekend na zachodzie może być miejscami do około 36 stopni Celsjusza. Upał w sobotę i niedzielę może utrzymać się w zdecydowanej większości kraju, z wyjątkiem północnego wschodu i południowego wschodu.

Mapa pogodowa pokazująca prognozowane maksymalne temperatury w środkowej Europie, z dominującymi wartościami powyżej 30°C, a miejscami nawet powyżej 37°C, ilustrująca intensywną falę upałów obejmującą Polskę i sąsiednie regiony.
Najsilniejsze upały na początku sierpnia wystąpią w zachodniej Polsce i mogą miejscami dochodzić do około 36 stopni Celsjusza - prognozuje IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

Za wcześnie jeszcze na dokładne prognozy na tak odległy termin, jednak modele pogodowe ECMWF wskazują, że ta fala upałów może utrzymać się długo - możliwe nawet że przez cały pierwszy tydzień sierpnia.

Choć będzie wtedy wyjątkowo gorąco, temperatury raczej nie zbliżą się do rekordowego pułapu 40 stopni Celsjusza i w najbardziej upalnych rejonach osiągną poziom maksymalnie 37-38 stopni, choć niewykluczone, że lokalnie może być nieco więcej.

Mapa prognozy maksymalnych temperatur przedstawiająca intensywną falę upałów obejmującą centralną i wschodnią część Polski, z wartościami sięgającymi powyżej 35°C, zaznaczonymi ciemnoczerwonym kolorem.
Nie można wykluczyć, że upalnie będzie przez cały pierwszy tydzień sierpniaWXChartsmateriał zewnętrzny

Jest to długoterminowa prognoza pogody, która jest obarczona dużym ryzykiem błędu, więc trzeba do niej podchodzić z dużą dozą ostrożności. Najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień.

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Jakub Wojciechowski

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