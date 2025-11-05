Spis treści: Komu przysługuje bon ciepłowniczy w 2025 roku? Ile wynosi bon ciepłowniczy? Wnioski o bon ciepłowniczy - kiedy złożyć i gdzie?

Nowe wsparcie dla gospodarstw domowych. Bon ciepłowniczy to wsparcie trwające od drugiej połowy 2025 roku do końca roku 2026.Kto może się o nie ubiegać i w jaki sposób? Wnioski przyjmowane są od listopada.

Komu przysługuje bon ciepłowniczy w 2025 roku?

Bon ciepłowniczy jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, w których miesięczny dochód na osobę wynosi:

3272,69 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,

2454,52 w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód obliczany jest w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z nim 13. i 14. emerytura nie są brane pod uwagę. Warto także zaznaczyć, że przekroczenie limitu dochodowego nie przekreśla szansy na dostanie bonu. Obowiązuje bowiem zasada "złotówka, za złotówkę", czyli każda złotówka powyżej limitu zmniejsza o złotówkę wysokość wsparcia.

Bon ciepłowniczy skierowany jest do osób korzystających z ciepła systemowego, czyli przede wszystkim mieszkańców bloków czy domów jednorodzinnych podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Kolejnym kryterium jest cena netto za ciepło dostarczane przez przedsiębiorstwo energetyczne. Musi ona przekraczać 170 zł/GJ.

Ile wynosi bon ciepłowniczy?

Na wysokość bonu wpływ ma przede wszystkim cena netto za ciepło. Ministerstwo Energii podaje również różną wysokość wsparcia na rok 2025 i 2026. Na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku wysokość wsparcia wynosi:

500 zł dla gospodarstwa domowego przy cenie ciepła powyżej 170 zł/GJ

do 200 zł/GJ;

1000 zł dla gospodarstwa domowego przy cenie ciepła powyżej 200 zł/GJ

do 230 zł/GJ;

1750 zł dla gospodarstwa domowego przy cenie ciepła przekraczającej 230 zł/GJ.

W 2026 roku ministerstwo przewidziało wyższe świadczenia wynoszące:

1000 zł dla gospodarstwa domowego - gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ

do 200 zł/GJ;

2000 zł dla gospodarstwa domowego - gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ

do 230 zł/GJ;

3500 zł dla gospodarstwa domowego - gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

Ministerstwo Energii podkreśla, że na dane gospodarstwo domowe może być przyznany jeden bon ciepłowniczy bez względu na liczbę złożonych wniosków.

Wnioski o bon ciepłowniczy - kiedy złożyć i gdzie?

Wnioski o bon ciepłowniczy należy złożyć dwukrotnie, aby zapewnić sobie wsparcie finansowe do końca 2026 roku.

Za okres 1 lipca - 31 grudnia 2025 r. wnioski można składać od 3 listopada 2025 r. do 15 grudnia 2025 r .,

Za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2026 r. wnioski będą przyjmowane w okresie od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r.

Wnioski należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta za pomocą:

poczty,

przez internet na stronie gov.pl

poprzez platformę ePUAP,

przez aplikację mObywatel.

Wniosek można złożyć również osobiście. Jego wzór jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie ze spółdzielni lub od zarządcy budynku, który zapewnia dostawę ciepła do lokalu. Zaświadczenie powinno zawierać informację o korzystaniu przez gospodarstwo domowe z ciepła dostarczanego z sieci miejskiej oraz wskazywać cenę netto za ciepło. Wzór zaświadczenia można pobrać ze strony internetowej ministerstwa.

Osoby, które mają bezpośrednio podpisaną umowę z dostawcą ciepła, nie muszą składać dodatkowego zaświadczenia. Cenę za ciepło podają we wniosku.

