W skrócie Weekend rozpocznie się spokojnie i ciepło, z przelotnymi opadami i silnym wiatrem w górach.

W niedzielę na północnym zachodzie się ochłodzi i tam temperatury będą nawet o 10 stopni niższe od tych na południowym wschodzie.

Na początku przyszłego tygodnia przewidywane są dalsze ochłodzenie, przelotne opady deszczu i miejscami deszcz ze śniegiem.

"Na rzekach w Polsce brak zagrożeń hydrologicznych. Przeważa strefa stanów średnich, miejscami niskich i wysokich. Na czterech stacjach utrzymuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Choć miejscami popada deszcz, nie powinien on budzić niepokoju.

Ciepło na początku weekendu. W górach możliwe wichury

"Najbliższe dni przyniosą jedynie słabe, przelotne opady, które nie wpłyną znacząco na sytuację hydrologiczną" - podkreśliła synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy IMGW w prognozie hydrologicznej na weekend.

Sytuacja na rzekach nie powinna budzić niepokoju. Mimo wszystko z czasem poczujemy postępującą zmianę w pogodzie, szczególnie pod sam koniec tygodnia.

Sobota będzie jeszcze pogodnym i ciepłym dniem, a więcej chmur pojawi się jedynie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Tam może pokropić słaby deszcz, a na Pomorzu Zachodnim mogą też pojawić się słabe burze. W pozostałych miejscach będzie sucho.

Cały czas będzie ciepło: we wszystkich regionach będzie kilkanaście stopni powyżej zera. Na północnym zachodzie zanotujemy 13-14 stopni, a nad morzem w okolicach 11. Najcieplejszymi regionami będą południe i wschód Polski - tam można się spodziewać nawet 18-19 stopni Celsjusza.

W sobotę w całym kraju będzie ciepło. Miejscami temperatury zbliża się do 20 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Na wyżej położonych terenach trzeba również uważać na silniejszy wiatr. Na terenach podgórskich podmuchy mogą dochodzić do 60 km/h, a na Podhalu miejscami do 70 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru dojdą do 90, a w Karpatach do 100 km/h.

Bardziej skomplikowanej pogody możemy oczekiwać w drugiej połowie weekendu, kiedy ochłodzenie zacznie się pogłębiać, przynajmniej w jednym rejonie kraju.

Nawet 10 stopni różnicy W części kraju powieje chłodem

Z zachodniej Europy zacznie do nas napływać chłodniejsze powietrze i najbardziej odczują to mieszkańcy północno-zachodnich regionów Polski.

W niedzielę ciągu dnia będzie tam nie więcej niż 6-9 stopni, czyli o około 10 stopni mniej niż na południowym wschodzie, gdzie wciąż temperatury będą oscylować w okolicach 18 stopni Celsjusza. W centrum termometry pokażą około 15 stopni.

W niedzielę różnica między najchłodniejszym a najcieplejszym rejonem Polski może wynieść około 10 st. C materiał zewnętrzny

Aura będzie wyraźnie gorsza niż na początku weekendu. W niedzielę w prawie całym kraju przelotnie popada deszcz, w dodatku lokalnie nie można wykluczyć również burz. Spokojnie będzie tylko na wschodzie i południowym wschodzie.

W czasie burz wiatr może być porywisty i osiągać do 55 km/h, jednak przeważnie będzie słaby i umiarkowany. Mocniej powieje jedynie w Sudetach: w wyższych partiach tych gór podmuchy mogą wynieść do 60 km/h.

Na większą poprawę w kolejnych dniach raczej nie powinniśmy liczyć. Początek przyszłego tygodnia oznacza dalsze stopniowe ochłodzenie oraz przelotne opady słabego deszczu, a lokalnie również deszczu ze śniegiem. Tego typu pogoda może się utrzymać do nadejścia kalendarzowej wiosny, czyli do końca przyszłego tygodnia.

