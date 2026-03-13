Nawet 10 stopni różnicy temperatur. Pogoda w weekend zacznie zmieniać kurs

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Górskie wichury, postępujące rozwarstwienie pogodowe i więcej deszczu. Weekend zacznie się dość spokojnie, jednak z czasem zmiany w pogodzie się pogłębią. W najwyższych partiach gór wiatr może osiągać nawet 100 km/h. Na nizinach bardziej we znaki może się dać ochłodzenie, które najmocniej odczuwalne stanie się w niedzielę.

W niedzielę między najchłodniejszym a najcieplejszym miejscem w Polsce będzie około 10 stopni różnicy. Do tego popada deszcz
Początek weekendu będzie ciepły w całym kraju, ale w niedzielę północno-zachodnia Polska doświadczy wyraźnego ochłodzenia - prognozuje IMGWmgequivalents/123rf/WXCHATSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Weekend rozpocznie się spokojnie i ciepło, z przelotnymi opadami i silnym wiatrem w górach.
  • W niedzielę na północnym zachodzie się ochłodzi i tam temperatury będą nawet o 10 stopni niższe od tych na południowym wschodzie.
  • Na początku przyszłego tygodnia przewidywane są dalsze ochłodzenie, przelotne opady deszczu i miejscami deszcz ze śniegiem.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Na rzekach w Polsce brak zagrożeń hydrologicznych. Przeważa strefa stanów średnich, miejscami niskich i wysokich. Na czterech stacjach utrzymuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Choć miejscami popada deszcz, nie powinien on budzić niepokoju.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Ciepło na początku weekendu. W górach możliwe wichury

"Najbliższe dni przyniosą jedynie słabe, przelotne opady, które nie wpłyną znacząco na sytuację hydrologiczną" - podkreśliła synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy IMGW w prognozie hydrologicznej na weekend.

Sytuacja na rzekach nie powinna budzić niepokoju. Mimo wszystko z czasem poczujemy postępującą zmianę w pogodzie, szczególnie pod sam koniec tygodnia.

Sobota będzie jeszcze pogodnym i ciepłym dniem, a więcej chmur pojawi się jedynie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Tam może pokropić słaby deszcz, a na Pomorzu Zachodnim mogą też pojawić się słabe burze. W pozostałych miejscach będzie sucho.

Cały czas będzie ciepło: we wszystkich regionach będzie kilkanaście stopni powyżej zera. Na północnym zachodzie zanotujemy 13-14 stopni, a nad morzem w okolicach 11. Najcieplejszymi regionami będą południe i wschód Polski - tam można się spodziewać nawet 18-19 stopni Celsjusza.

Mapa Europy Środkowej z zaznaczonymi anomaliami temperatury powietrza, pokazująca występowanie bardzo wysokich dodatnich odchyleń temperatury w Polsce oraz wschodnich Niemczech, z kolorystyką wskazującą silne ocieplenie na tle normy wieloletniej, zwłas...
W sobotę w całym kraju będzie ciepło. Miejscami temperatury zbliża się do 20 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

Na wyżej położonych terenach trzeba również uważać na silniejszy wiatr. Na terenach podgórskich podmuchy mogą dochodzić do 60 km/h, a na Podhalu miejscami do 70 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru dojdą do 90, a w Karpatach do 100 km/h.

Bardziej skomplikowanej pogody możemy oczekiwać w drugiej połowie weekendu, kiedy ochłodzenie zacznie się pogłębiać, przynajmniej w jednym rejonie kraju.

Zobacz również:

Pogoda długoterminowa na Wielkanoc 2026 wskazuje wyraźne ochłodzenie i więcej opadów deszczu
Polska

Poważne zmiany w pogodzie przed samą Wielkanocą. Opady również poza normą

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Nawet 10 stopni różnicy W części kraju powieje chłodem

    Z zachodniej Europy zacznie do nas napływać chłodniejsze powietrze i najbardziej odczują to mieszkańcy północno-zachodnich regionów Polski.

    W niedzielę ciągu dnia będzie tam nie więcej niż 6-9 stopni, czyli o około 10 stopni mniej niż na południowym wschodzie, gdzie wciąż temperatury będą oscylować w okolicach 18 stopni Celsjusza. W centrum termometry pokażą około 15 stopni.

    Mapa anomalii temperatury powietrza nad Polską i Niemcami, z wyraźnym podziałem: zachodnia część kraju w barwach żółtych i białych oznaczających niższą anomalię, a centralna i wschodnia część Polski intensywnie czerwona, symbolizująca znaczną dodatnią ...
    W niedzielę różnica między najchłodniejszym a najcieplejszym rejonem Polski może wynieść około 10 st. Cmateriał zewnętrzny

    Aura będzie wyraźnie gorsza niż na początku weekendu. W niedzielę w prawie całym kraju przelotnie popada deszcz, w dodatku lokalnie nie można wykluczyć również burz. Spokojnie będzie tylko na wschodzie i południowym wschodzie.

    W czasie burz wiatr może być porywisty i osiągać do 55 km/h, jednak przeważnie będzie słaby i umiarkowany. Mocniej powieje jedynie w Sudetach: w wyższych partiach tych gór podmuchy mogą wynieść do 60 km/h.

    Na większą poprawę w kolejnych dniach raczej nie powinniśmy liczyć. Początek przyszłego tygodnia oznacza dalsze stopniowe ochłodzenie oraz przelotne opady słabego deszczu, a lokalnie również deszczu ze śniegiem. Tego typu pogoda może się utrzymać do nadejścia kalendarzowej wiosny, czyli do końca przyszłego tygodnia.

    Zobacz również:

    Od czwartku do Polski wrócą deszcze i lokalne burze. Miejscami na południu może też popadać deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg
    Polska

    Fronty atmosferyczne ruszyły w stronę Polski. Pojawią się zimowe akcenty

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Prezydent zawetował program SAFE. Mentzen: Popieram tę decyzjęPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze