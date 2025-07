Nawałnice uderzyły w Polskę. Pierwsze zgłoszenia i interwencje strażaków

Odnotowano pierwsze skutki ogromnych burz i nawałnic, które przechodzą przez Polskę. Do poważnych interwencji strażaków doszło m.in. w miejscowości Giebułtów (woj. małopolskie) oraz Krasocinie (woj. świętokrzyskie). Według informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną - do godz. 22:00 we wtorek - najwięcej interwencji podjęto w Rzeszowie - 375.