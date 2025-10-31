Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski przekazał w czwartek rano na antenie Polsat News, że "w minioną dobę miało miejsce ponad 1800 zdarzeń w całej Polsce".

- Trudne warunki atmosferyczne panowały we wszystkich regionach, otrzymywaliśmy zgłoszenia w każdym regionie. Dotyczyły one przewróconych drzew, połamanych gałęzi, ale także podtopień dróg i pojedynczych budynków - mówił st. bryg. Kierzkowski.

Nawałnice nad Polską. Mnóstwo interwencji straży pożarnej, są poszkodowani

W województwie świętokrzyskim doszło również do uszkodzenia budynku gospodarczego i zerwania przewodów nad drogą powiatową. Jak podaje OSP Klimontów "na przejeżdżający samochód osobowy spadło drzewo".

St. bryg. Karol Kierzkowski nadmienił, że najwięcej interwencji odnotowano w województwach: mazowieckim - 345, pomorskim - 209 i wielkopolskim - 172.

- Niestety są też osoby ranne. W miejscowości Lubin w woj. dolnośląskim ok. godz. 15:30 w czwartek doszło do zdarzenia drogowego spowodowanego warunkami pogodowymi. Tam silny podmuch wiatru przewrócił drzewo na drogę. Wpadł na nie samochód osobowy, w wyniku czego ranne zostały dwie kobiety. Z naprzeciwka, w wyniku gwałtownego hamowania, zderzyły się dwa inne pojazdy - kolejne dwie osoby odniosły obrażenia - zrelacjonował st. bryg. Kierzkowski.

Z kolei w Warszawie w wyniku silnego wiatru w pobliżu przystanku autobusowego odłamał się konar drzewa i spadł na przechodzącego mężczyznę, który został zabrany do szpitala z urazem barku.

W Antoninie (woj. pomorskie) na samochód, którym się przemieszczał się mężczyzna i dziecko spadło drzewo; pasażerowi zostali ranni.

Cały kraj walczy ze skutkami nawałnic

W Wydartowie (woj. wielkopolskie) silny wiatr zerwał dach budynku zamieszkiwanego przez siedem osób.

Z kolei we Wrocławiu drzewo zwaliło się na budynek przy ul. Tęczowej. Urząd Miasta poinformował, że "dojazd do posesji był zastawiony - pięć zaparkowanych aut blokowało wjazd dla wozów ratowniczych".

W samej stolicy województwa dolnośląskiego strażacy interweniowali dziewięć razy.

Pogoda na piątek. Sytuacja będzie opanowana

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i zachodzie okresami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie, głównie przed południem, słabe przelotne opady deszczu. Początkowo miejscami na południowym zachodzie i zachodzie silne zamglenie, w kotlinach sudeckich także mgła ograniczająca widzialność do 300 m.

Temperatura maksymalna od 8 st. C miejscami na północy, około 11 st. C w centrum do 14 st. C lokalnie na południowym zachodzie i południu.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i północnym wschodzie okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni, na południowym zachodzie i zachodzie także południowy. Wysoko w Karpatach porywy do 55 km/h.

