W skrócie Państwowa Straż Pożarna odnotowała 1 514 interwencji związanych z burzami, silnym wiatrem i deszczem, z najtrudniejszą sytuacją w Wielkopolsce.

W różnych regionach Polski interwencje dotyczyły powalonych drzew, uszkodzonych dachów oraz zalanych piwnic i garaży.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem obowiązujące w całym kraju.

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Straż Pożarna poinformowała, że w Wielkopolsce odnotowano 305 zdarzeń, w województwie zachodniopomorskim - 194, małopolskim - 159, dolnośląskim - 144, a pomorskim - 136.

KW PSP w Szczecinie podała, że w województwie zachodniopomorskim interwencje strażaków najczęściej dotyczyły powalonych drzew i konarów, połamanych gałęzi oraz zalanych i podtopionych piwnic.

Niebezpiecznie było w miejscowości Banie w powiecie gryfińskim, gdzie drzewo przewróciło się na budynek szkoły i uszkodziło dach oraz ścianę. Nikt nie został jednak poszkodowany.

Nawałnice nad Polską. Zerwane dachy i zalane piwnice

Dziesiątki zgłoszeń, głównie o zalanych piwnicach i garażach, straż pożarna otrzymała po ulewie, która przeszła nad Ełkiem (woj. warmińsko-mazurskie).

- Praktycznie z całego terenu miasta mamy informacje o lokalnie pozalewanych ulicach, piwnicach i garażach. Mamy też kilka powalonych drzew czy połamanych gałęzi. Wypompowanie wody było konieczne m.in. na ul. Wawelskiej i Targowej - mówił PAP oficer prasowy komendy powiatowej PSP w Ełku mł. kpt. Hubert Zawistowski.

Jak relacjonował strażak z Ełku, wiatr zerwał część dachu z budynku przy ul. Wojska Polskiego. Zerwana część wylądowała po przeciwnej stronie jezdni. Strażacy zabezpieczali uszkodzony dach, żeby woda deszczowa nie zalewała mieszkań poniżej. Zabezpieczali też uszkodzone cztery okna połaciowe. W budynku jest 35 lokali, w których mieszka ok. 70 osób.

Ostrzeżenie przed burzami w całym kraju

Z kolei w sobotę strażacy w całym kraju odnotowali 897 zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi, z czego niemal połowę w woj. dolnośląskim. Poza Dolnym Śląskiem, najwięcej miało miejsce w województwach wielkopolskim (155) i lubuskim (142), a w województwie zachodniopomorskim odnotowano ich 64.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal ostrzega przed burzami niemal w całym kraju. Alerty IMGW mają drugi stopień w trzystopniowej skali. Alert dotyczący sytuacji burzowej wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Stan alarmowy objął całą Polskę i obowiązywał będzie w niedzielę i poniedziałek.

"Uwaga! Dziś i jutro (21/22.06) burze, bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - brzmi ostrzeżenie RCB.





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