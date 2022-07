Nad Polską przechodzą burze, przed którymi w alertach wysłanych do użytkowników telefonów komórkowych ostrzegało w sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Po południu padać zaczęło w Warszawie.

Gęsty grad i gwałtowna ulewa nad Krakowem

Pioruny biły także nad Krakowem, gdzie zalana została ulica Kobierzyńska.

Podobna sytuacja w stolicy Małopolski była pod wiaduktami na ul. Podgórskiej, gdzie auta przejeżdżały przez jezioro z deszczówki.

Na miasto spadł także gęsty grad.

Wichura przewróciła na jednym z krakowskich osiedli drzewo, które upadło na zaparkowane obok samochody. Na nagraniu widać, że jeden z kierowców odjechał spod wysokiej akacji piętnaście sekund przed wyrwaniem jej z korzeniami.

Grad o dużej średnicy zasypał po południu wieś Trzetrzewina niedaleko Nowego Sącza (woj. małopolskie).

Z kolei na zakopiance w okolicach Lubnia w padającym deszczu doszło do kolizji.

Opolszczyzna: połamane drzewa, pożar od pioruna

Po południu, w wyniku nawałnicy w powiecie krapkowickim (woj. opolskie) wiatrołomy zablokowały drogę krajową nr 45. W miejscowości Gwoździce, na trasie między Opolem i Krapkowicami w wyniku nawałnicy, która przeszła nad powiatem krapkowickim na krajową 45-tkę przewróciły się drzewa.

Przed godz. 19 strażacy przywrócili na tej trasie normalny ruch. Według danych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, w sobotę strażacy otrzymali około dwudziestu wezwań do różnego rodzaju zdarzeń związanych z burzami. Głównie były to interwencje związane z usuwaniem powalonych drzew i zerwanych konarów.

Strażacy odnotowali także na Opolszczyźnie jeden przypadek zapalenia budynku od pioruna. Doszło do niego w Starym Paczkowie po wyładowaniu elektrycznym. Ogień został jednak szybko ugaszony przez straż pożarną.

Burza przeszła także nad skocznią w Wiśle (woj. śląskie), gdzie w sobotę rozgrywany jest FIS Grand Prix w Skokach Narciarskich Wisła 2022.

Ostrzeżenia meteorologiczne: sobota wieczór z burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał po południu dla powiatu warszawskiego zachodniego następujący komunikat: "prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, miejscami do 100 km/h. Burze będą generować grad, miejscami duży". "Aktywne komórki burzowe z silnymi opadami deszczu, a możliwe, że także gradu przemieszczają się na północ i północny wschód obszaru. Natężenie opadów deszczu towarzyszących burzom to około 10-15 mm/10 min. Porywy wiatru miejscami mogą przekraczać 90-95 km/h. W najbliższym czasie liczba i aktywność burz stopniowo będzie narastała" - dodano.

Takie lub podobne komunikaty IMGW wystosowały dla niemal wszystkich powiatów w południowo-wschodniej Polski. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu informowało, że IMGW wydał dla całego województwa opolskiego obowiązujące co najmniej do godz. 19 w sobotę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

Według prognozy IMGW-PIB możliwe są na Opolszczyźnie burze z opadami deszczu od 15 do 25 mm i porywami wiatru do 85 km/h oraz z gradem.

Także dla części powiatów w północno-wschodniej Polsce IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Na przykład dla powiatu białostockiego prognozowane są burze, "którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h". Synoptycy zapowiadali, że miejscami na wschodzie może pojawić się grad.