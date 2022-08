Działania strażaków po nawałnicach polegały głównie na usuwaniu wiatrołomów oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic i rozlewisk - poinformowała starszy strażak Monika Nowakowska-Brynda z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

- Najwięcej interwencji było w województwach: wielkopolskim - 167, kujawsko-pomorskim - 159 i dolnośląskim - 143 - wyjaśniła st. str. Nowakowska-Brynda.

W niedzielę nadal obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla 10 województw. Z kolei ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązywać będą w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Będzie też upalnie, zwłaszcza na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem i na Mazowszu.

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami

W związku z opadami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody na rzekach w sześciu województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, śląskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 9 w poniedziałek i dotyczy: przyrzecza Wisły od ujścia Narwi po Zbiornik we Włocławku, zlewni Radomki, Pilicy, Jeziorki, Wkry, Bzury, Zgłowiączki, Zalewu Wiślanego od Pasłęki do Pregoły i zlewni Łyny.

- Ostrzeżenie zostało wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia, głównie na obszarach miejskich - ostrzegli hydrolodzy.