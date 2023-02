Naukowcy chcą poznać tożsamość rycerzy spod Grunwaldu. Badają 40 tys. kości

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Polska

- Nie można wykluczyć, że uda nam się zidentyfikować któregoś z przedstawicieli znanych rodów rycerskich z bitwy pod Grunwaldem. Jest to ekstremalnie trudne zadanie, ale nie niemożliwe - powiedział genetyk dr hab. n. med. Andrzej Ossowski. Wyjaśnił, że jest to zadanie o tyle trudne, że szczątki, z którymi pracują naukowcy są skrajnie zdegradowane. - Można jednak wysnuć pewne wnioski, dotyczące tego, które z nich należały do uczestników Bitwy pod Grunwaldem - ocenił.

Zdjęcie Rekonstrukcja Bitwy pod Grunwaldem / Łukasz Niemiec / Wikimedia