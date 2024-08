Od 1 września wszystkie osoby wykonujące zawody wiążące się z pracą z dziećmi, muszą posiadać ważne zaświadczenie o niekaralności . To jeden z wymogów zawartych w nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy Kamilka .

Postanowienia weszły w życie 15 sierpnia i dotyczą pracowników, którzy zostali zatrudnieni po 15 lutego lub od tego czasu zmienili rodzaj swojej działalności . Nauczyciele i pedagodzy mieli 11 dni roboczych, by zdobyć dokument wydawany przez sądy okręgowe w Polsce . Codziennie od wczesnych godzin porannych przed placówkami ustawiały się długie kolejki .

Ustawa Kamilka. Nauczyciele stoją w kolejkach. Potrzebują zaświadczenia

Piątek jest ostatnim dniem przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego , w którym można dopełnić formalności przed rozpoczęciem pracy. Przed szczecińskim sądem od kilku dni oczekuje ok. 200 petentów dziennie.

- Taka sytuacja ma miejsce od nieco ponad tygodnia. Wcześniej nie było takich kolejek, które byłby w zainteresowaniu mediów. Jesteśmy przed trudnym zadaniem logistyczno-organizacyjnym i poczyniliśmy pewne czynności żeby to wszystko usprawnić - przekazał w rozmowie z Polsat News rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie , Michał Tomala .

Problem dotyczy zbyt małej liczby pracowników placówki, przy nieproporcjonalnej liczbie chętnych do obsługi. Przedstawiciel sądu przekazał, że instytucja zwiększyła liczbę przyjęć. Zaświadczenie o karalności możliwe jest do zdobycia również drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku przez internet, oczekiwanie na wydanie dokumentu może wynieść jednak do dwóch tygodni.