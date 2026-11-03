W skrócie Według sondażu IBRiS dla Radia ZET, 89 proc. Polaków popiera przyznanie nauczycielom prawa do kontroli plecaków uczniów, jeśli istnieje podejrzenie zagrożenia.

Dyskusja o zaostrzeniu procedur bezpieczeństwa w szkołach nasiliła się po niedawnych tragicznych atakach z użyciem niebezpiecznych narzędzi w Ostrołęce i Leszczydole.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt ustawy zakładający, że dyrektorzy szkół będą mogli sprawdzać rzeczy uczniów, także przy użyciu wykrywaczy metali.

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W ostatnich tygodniach doszło do kilku poważnych incydentów z udziałem uczniów. 7 października w szkole w Ostrołęce 19-letni napastnik ranił ostrym narzędziem dziewięć osób. Następnego dnia w szkole w Leszczydole-Nowinach niedaleko Wyszkowa 15-latek zaatakował nożem trzy osoby. Jedna z nich, 37-letnia woźna, zmarła.

W związku z tymi wydarzeniami powrócił temat rozszerzenia uprawnień nauczycieli i dyrektorów placówek. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt zmian w ustawie Prawo oświatowe. Zakłada on, że dyrektorzy szkół lub upoważnieni przez nich pracownicy będą mogli kontrolować torby i wierzchnią odzież uczniów, również przy użyciu wykrywaczy metali. Nad proponowanymi zmianami ma pracować rząd.

Kontrola plecaków w szkołach. Tak odpowiedzieli Polacy

O opinię na temat nowych uprawnień nauczycieli zapytał Polaków Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS na zlecenie Radia ZET. Respondenci odpowiedzieli na pytanie: "Czy Pana/i zdaniem nauczyciele powinni mieć możliwość skontrolowania zawartości plecaka lub rzeczy ucznia, jeśli mają uzasadnione podejrzenie, że znajduje się tam niebezpieczny przedmiot?".

Za takim rozwiązaniem opowiedziało się łącznie 89 proc. ankietowanych. Zdecydowane poparcie wyraziło 57,5 proc. badanych, a kolejne 31,5 proc. wskazało odpowiedź "raczej tak".

Przeciwników kontroli jest znacznie mniej. Odpowiedź "raczej nie" wybrało 5,3 proc. respondentów, a "zdecydowanie nie" - 4,3 proc. Zaledwie 1,4 proc. uczestników badania nie miało zdania w tej sprawie.

Sondaż po atakach w szkołach. Kobiety i mężczyźni podobnie oceniają pomysł kontroli

Wyniki sondażu pokazują, że opinie kobiet i mężczyzn są w tej kwestii niemal identyczne. Wśród kobiet poparcie dla możliwości sprawdzania plecaków wynosi 88 proc. (56 proc. "zdecydowanie tak" i 32 proc. "raczej tak"). Przeciwko jest 10 proc. ankietowanych z tej grupy.

Wśród mężczyzn odsetek zwolenników wynosi 89 proc. - 59 proc. zdecydowanie popiera pomysł, a 30 proc. raczej się z nim zgadza. Przeciwnych jest 9 proc. badanych. W obu grupach liczba niezdecydowanych nie przekracza 2 proc.

Różnice są bardziej widoczne w podziale na wiek. Najmniejsze poparcie odnotowano wśród najmłodszych respondentów, czyli osób w wieku 18-29 lat. Za kontrolą plecaków opowiedziało się w tej grupie 76 proc. badanych, a 21 proc. było przeciwnego zdania.

W pozostałych grupach poparcie przekracza 90 proc. Wśród osób w wieku 30-39 lat wynosi 90 proc., w grupie 40-49 lat - 91 proc., a wśród respondentów mających od 50 do 59 lat - 95 proc. W grupie 60-69 lat za kontrolami opowiedziało się 93 proc. ankietowanych, natomiast wśród osób powyżej 70. roku życia - 90 proc.

Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 16-17 października 2026 roku na reprezentatywnej grupie 1068 respondentów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.



