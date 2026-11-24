W skrócie Gen. rez. Jarosław Kraszewski uważa, że Polska powinna bezwzględnie i natychmiast zestrzeliwać wszelkie wrogie obiekty naruszające polską przestrzeń powietrzną.

Mjr rez. Michał Fiszer ocenił pomysły ustawienia systemów obrony przeciwlotniczej na całej granicy z Ukrainą jako całkowity idiotyzm, wskazując na brak realnych możliwości.

W ubiegły piątek na terenie wschodniej Polski rozbiły się trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101, a w poniedziałek doszło do krótkiego naruszenia granicy przez drona.

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W ubiegły piątek na terenie wschodniej Polski rozbiły się trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101. Z kolei w poniedziałek wieczorem rosyjski dron na krótką chwilę naruszył polską przestrzeń powietrzną, po czym wrócił nad Ukrainę. W związku z tymi incydentami rozgorzała dyskusja na temat zestrzeliwania obiektów naruszających polską przestrzeń powietrzną.

O to, czy Polska powinna w ten sposób reagować, zapytany został przez PAP były szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych gen. rez. Jarosław Kraszewski.

- Musimy pokazać w sposób jasny i stanowczy, że w sytuacji zagrożenia działamy według naszych przepisów oraz procedur, że jesteśmy bezwzględni. Nie możemy czekać, aż następnym razem rosyjski pocisk rakietowy spadnie na jakiś obiekt infrastruktury krytycznej albo np. na któryś z zakładów zbrojeniowych. Kiedy rosyjskie rakiety kolejny raz wlecą w naszą przestrzeń powietrzną, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych RP gen. broni pil. Ireneusz Nowak nie powinien się zastanawiać ani sekundy czy je strącić, czy nie - stwierdził.

Przypomnijmy, że zarówno w piątek jak i w nocy z poniedziałku na wtorek wojskowi mieli zgodę na zestrzelenie obiektów, jednak się na to nie zdecydowali.

Według gen. Kraszewskiego w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że do Polski wleciały wrogie rakiety lub drony, dowództwo powinno podejmować decyzję "o jak najszybszym zastrzeleniu, np. gdzieś nad lasami, by szkody były jak najmniejsze". - Chodzi o to, by pokazać Rosjanom, że się nie patyczkujemy! (...) Uważam, że Polska powinna bezwzględnie niszczyć rosyjskie obiekty w locie. Trudno, poświęćmy kawałek naszego terytorium. Kiedy kupowaliśmy systemy Patriot, wiedzieliśmy, że szczątki obiektów zestrzelonych przez pociski przechwytujące spadną na ziemię - stwierdził.

Wojskowy o zestrzeliwaniu rosyjskich rakiet. "Pełny idiotyzm"

Innego zdania jest natomiast pilot wojskowy, ekspert, mjr rez. Michał Fiszer. Według niego "obwinianie polskiego wojska za niezestrzelenie pocisków nie ma sensu". Twierdzi, że obecnie decyzję o zestrzeleniu wrogich obiektów przez myśliwce mogłoby wydać jedynie polskie Centrum Operacji Powietrznej polskim myśliwcom.

Natomiast w przypadku samolotów sojuszniczych konieczna jest najpierw identyfikacja wizualna celów przez pilota. Mjr Fiszer zaznaczył, że podczas piątkowego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskie rakiety zostały przechwycone przez szwedzkie myśliwce.

Były żołnierz odniósł się również do twierdzeń, że możliwe byłoby zestrzeliwanie wrogich pocisków i dronów systemami obrony przeciwlotniczej. Według niego wszystkie systemy, którymi obecnie dysponuje polska armia, nie są w stanie objąć swoim zasięgiem całej granicy z Ukrainą.

Fiszer stwierdził, że gdyby doszło do ustawienia wszystkich systemów na wschodniej granicy, to "żołnierze zamiast się szkolić, konserwować sprzęt, brać udział w ćwiczeniach własnych i współdziałania z innymi wojskami, będą w nosie dłubać i łazić po okolicy z nudów, by jeden czy dwóch z nich raz na rok ostrzelał jakiś obiekt".

"Pełny idiotyzm. Mimo wszystko nie jesteśmy w stanie wojny" - dodał mjr Fiszer.



