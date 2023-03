Chłopak powtarza do ofiary, aby przedstawiła się, powiedziała kim jest, a na dodatek zrobiła to w stronę kamery. Oprawca zwraca się do chłopca po imieniu, a ten nieśmiało przytakuje. Po chwili każe mu powiedzieć "j*** Wisłę", co odnosi się do jednego z krakowskich klubów piłkarskich.

Patryk w ogóle się nie odzywa, widać, że próbuje przepchnąć lub opluć agresora, ten jednak zwraca się do niego: - Za to, co zrobiłeś dziewczynom, będziesz żałował - mówi. Dodaje, że go wykastruje i grozi, że następnym razem go potnie.

Na ostatnich sekundach nagrania widać, że sprawca uderza chłopca i z bliskiej odległości spryskuje mu twarz gazem pieprzowym.

Bójki wśród nastolatków. Pobicie w Pruszkowie

Przypadki agresywnego zachowania wśród młodzieży to niestety coraz częstsze zjawisko. W ostatnim czasie doszło do pobicia nastolatka w Pruszkowie, a nagranie trafiło do sieci.

Na filmie widać, jak młodzi ludzie uderzają swoją ofiarę w głowę i kopią. Jeden z oprawców przypala chłopakowi szyję i uszy. Rówieśnicy każą całować swoje buty.

Sprawą zajęła się policja, która zawnioskowała do sądu, aby ten zastosował środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia zatrzymanych w schronisku dla nieletnich. Sąd przychylił się do wniosku. Nastolatkowie spędzą tam trzy miesiące.