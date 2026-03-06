Polska cały czas znajduje się pod wpływem wyżów. Tym razem jest to układ Jannis, dzięki któremu znowu doświadczymy słonecznej i spokojnej aury, za to noce dalej będą mroźne - wynika z prognozy udostępnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po raz kolejny trzeba też będzie uważać na nocne mgły.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Poranne mgły szybko się rozproszą. Słońce nie będzie miało konkurencji

Najzimniej w nocy było w Jeleniej Górze, gdzie zanotowano -6,8 st. C i również tam najzimniej było o godz. 8:00: w mieście było wówczas -2,5 st. C. Temperatury szybko jednak wzrosną i w ciągu dnia miejscami osiągną kilkanaście stopni powyżej zera.

Piątek będzie bezchmurny, choć rano lokalnie wciąż mogą się jeszcze utrzymywać mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Szybko jednak się rozproszą i praktycznie wszędzie będziemy mogli się cieszyć słoneczną aurą.

Najzimniej będzie na północy, gdzie termometry pokażą 5 do 8 stopni, a w centrum około 12. Na południu i południowym zachodzie temperatury będą najwyższe i dojdą do 15 stopni Celsjusza. Spokoju w pogodzie nie zakłóci wiatr, który będzie słaby i umiarkowany.

Piątek będzie ciepły, szczególnie w południowej części Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Pogoda prawie idealna. Potem wrócą mgły i mróz

Dzięki stabilnej i wyżowej pogodzie przez cały piątek w zdecydowanej większości kraju pogoda będzie korzystnie oddziaływać na nasz organizm. Tylko tam, gdzie utrzymają się jeszcze poranny mgły, czyli na północy i północnym wschodzie, warunki będą obojętne, a potem szybko się poprawią.

W ciągu dnia w cały kraju warunki będą korzystne IMGW materiał zewnętrzny

Pod koniec dnia może nas czekać powtórka z poprzedniej doby, czyli powrót mgieł ograniczających widzialność do 200 metrów. Mogą się pojawić głównie na północy i w kotlinach sudeckich, miejscami mogą osadzać szadź.

Noc z piątku na sobotę będzie mroźna niemal wszędzie, z wyjątkiem Wybrzeża, gdzie zanotujemy maksymalnie dwa stopnie ciepła. W większości kraju będzie od -5 do -1 stopnia, a w kotlinach karpackich mrozy mogą osiągnąć poziom -7 stopni Celsjusza.

