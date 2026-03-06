!criticalCSS &&

Nastał czas Jannis. Wiemy, co to oznacza dla pogody w Polsce

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Pogoda wyraźnie stawia na wiosnę. W piątek nad Polską królować będzie rozległy wyż Jannis. Dzięki temu wszędzie będzie słonecznie i nie spadnie nawet kropla deszczu. W nocy znowu trzeba będzie uważać na mróz oraz gęste mgły.

Wyż Jannis sprawi, że w piątek nie spadnie kropla deszczu, za to wszędzie będzie słonecznie
Pogoda w piątek będzie bardzo spokojna i ciepła, zwłaszcza na południu i południowym zachodzie. To zasługa wyżu JannisKrzysztof Zatycki/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Polska cały czas znajduje się pod wpływem wyżów. Tym razem jest to układ Jannis, dzięki któremu znowu doświadczymy słonecznej i spokojnej aury, za to noce dalej będą mroźne - wynika z prognozy udostępnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po raz kolejny trzeba też będzie uważać na nocne mgły.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Poranne mgły szybko się rozproszą. Słońce nie będzie miało konkurencji

Najzimniej w nocy było w Jeleniej Górze, gdzie zanotowano -6,8 st. C i również tam najzimniej było o godz. 8:00: w mieście było wówczas -2,5 st. C. Temperatury szybko jednak wzrosną i w ciągu dnia miejscami osiągną kilkanaście stopni powyżej zera.

Piątek będzie bezchmurny, choć rano lokalnie wciąż mogą się jeszcze utrzymywać mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Szybko jednak się rozproszą i praktycznie wszędzie będziemy mogli się cieszyć słoneczną aurą.

Zobacz również:

Pogoda na Dzień Kobiet będzie spokojna, choć lokalnie popada słaby deszcz. Z powodu pyłu saharyjskiego niebo może być lekko "przydymione"
Polska

Pogoda na 8 marca z niedogodnością. "Przydymione" niebo na Dzień Kobiet

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Najzimniej będzie na północy, gdzie termometry pokażą 5 do 8 stopni, a w centrum około 12. Na południu i południowym zachodzie temperatury będą najwyższe i dojdą do 15 stopni Celsjusza. Spokoju w pogodzie nie zakłóci wiatr, który będzie słaby i umiarkowany.

    Mapa Europy z zaznaczonymi anomaliami temperatury powietrza, prezentująca znaczne podwyższenie temperatury na obszarze centralnej i wschodniej Europy, szczególnie w Polsce, Niemczech i Rosji, podczas gdy rejon Wysp Brytyjskich, Hiszpanii oraz południow...
    Piątek będzie ciepły, szczególnie w południowej części PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

    Pogoda prawie idealna. Potem wrócą mgły i mróz

    Dzięki stabilnej i wyżowej pogodzie przez cały piątek w zdecydowanej większości kraju pogoda będzie korzystnie oddziaływać na nasz organizm. Tylko tam, gdzie utrzymają się jeszcze poranny mgły, czyli na północy i północnym wschodzie, warunki będą obojętne, a potem szybko się poprawią.

    Mapa Polski z podziałem na regiony bioklimatyczne oznaczone różnymi odcieniami zieleni i szarości, z legendą wyjaśniającą stopnie korzystności warunków bioklimatycznych oraz główne miasta oznaczone kropkami; centralna i południowa Polska objęta korzyst...
    W ciągu dnia w cały kraju warunki będą korzystneIMGW materiał zewnętrzny

    Pod koniec dnia może nas czekać powtórka z poprzedniej doby, czyli powrót mgieł ograniczających widzialność do 200 metrów. Mogą się pojawić głównie na północy i w kotlinach sudeckich, miejscami mogą osadzać szadź.

    Noc z piątku na sobotę będzie mroźna niemal wszędzie, z wyjątkiem Wybrzeża, gdzie zanotujemy maksymalnie dwa stopnie ciepła. W większości kraju będzie od -5 do -1 stopnia, a w kotlinach karpackich mrozy mogą osiągnąć poziom -7 stopni Celsjusza.

    Zobacz również:

    Kiedy stężenie pyłu znad Sahary w powietrzu jest duże, może zmienić kolor nieba na pomarańczowy, jak w 2021 roku w Beskidzie Śląskim (na zdjęciu). Tym razem pyłu będzie mniej, ale nie zabraknie też smogu
    Polska

    Do Polski zmierza mikroskopijny pył. To nie będzie jedyny problem

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Pomysł prezydenta na zbrojenia. Szef MON stawia warunekPolsat News

    Najnowsze