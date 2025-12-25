Naruszono polską przestrzeń powietrzną. BBN reaguje, prezydent zaalarmowany

W skrócie Polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez kilkadziesiąt obiektów z Białorusi, prawdopodobnie balonów przemytniczych, oraz przez rosyjski samolot rozpoznawczy.

Prezydent Karol Nawrocki został poinformowany o incydentach, a służby monitorowały sytuację.

Minister obrony narodowej i BBN podkreślają, że działania mogły być prowokacją i że polskie siły pozostają w pełnej gotowości.

W czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania rosyjskiego samolotu rozpoznawczego, który wykonywał lot nad Bałtykiem, w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP.

Jak przekazało DORSZ, w nocy obserwowano ponadto wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi. "Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz stwierdzono, że były to najprawdopodobniej balony przemytnicze, poruszające się zgodnie z kierunkiem i prędkością wiatru. Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe" - napisało Dowództwo Operacyjne RSZ. Jak zaznaczyło, "nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP".

"Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki pozostają w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" - dodało DORSZ.

Naruszono polską przestrzeń powietrzną. Jest komunikat BBN

W wieczornym komunikacie BBN przekazano, że o obu incydentach poinformowano prezydenta Karola Nawrockiego.

"Trwa analiza przebiegu obu zdarzeń, ich skutków i potencjalnej korelacji. Z dostępnych i zweryfikowanych danych wynika, że kilka (cztery) dotychczas odnalezionych przez odpowiednie służby w RP obiektów zidentyfikowano jako prawdopodobnie balony przemytnicze" - przekazano.

"Jednak masowy charakter naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, jego wystąpienie w szczególnym czasie świątecznym, ocena aktywności rosyjskiego samolotu na Bałtyku, a także fakt, że do podobnych zdarzeń dochodziło w ostatnim czasie na Litwie, może wskazywać, że była to prowokacja pod przykryciem działania przemytniczego" - dodano.

Zapewniono, że prezydent jest w stałym kontakcie z kierownictwem BBN i innymi służbami państwowymi, w tym m.in. z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o prowokacjach

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej oraz incydent nad Bałtykiem skomentował wcześniej również minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak stwierdził, była to "Kolejna pracowita noc dla służb operacyjnych Wojska Polskiego".

"Wszystkie prowokacje, zarówno nad Bałtykiem jak i nad granicą z Białorusią były pod pełną kontrolą" - przekazał szef MON.

"Dziękuję prawie 20-stu tysiącom naszych żołnierzy, którzy w czasie Świąt czuwają nad naszym bezpieczeństwem - i jak widać - robią to niezwykle skutecznie" - dodał wicepremier.

