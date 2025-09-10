Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Pilny komunikat dla uczniów

W skrócie Rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną podczas nocnego ataku na Ukrainę.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie iść do szkół, z wyjątkiem dwóch placówek w gminie Wyrki.

Służby wojskowe i państwowe są w stanie najwyższej gotowości, a działania lotnictwa zakończyły się rano.

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat informując, że jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"Nie ma zdiagnozowanych nowych zagrożeń. Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie pójść dzisiaj do swoich szkół. Zalecamy śledzenie komunikatów RCB i odpowiednich służb" - podano na platformie X.

Komunikat MEN. Dwie szkoły zamknięte

Lekcje zostały odwołane jedynie w dwóch szkołach w gminie Wyrki, koło Włodawy, w województwie lubelskim.

To tutaj rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny. Nikomu nic się nie stało.

- Ludzie są cali, ale w szoku - mówi na antenie Polsat News Bernard Błaszczuk, wójt gminy Wyryki.

- Ludzie przez całą noc słyszeli jakieś dźwięki. Słychać było i widać nasze samoloty. Słychać było takie świsty, to domyślam się że może i drony. Na pewno było tego więcej niż tylko to, co spadło na dom - opowiada Błaszczuk.

Z informacji Interii wynika, że największa liczba zgłoszeń w woj. lubelskim dotyczy powiatów zamojskiego, włodawskiego i bialskiego.

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. MON użyło uzbrojenia

W nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszono polską przestrzeń powietrzną przez rosyjskie drony.

Wojsko zareagowało, używając uzbrojenia do zestrzelenia obiektów, a wszystkie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Szef rządu Donald Tusk przekazał, że jest w stałym kontakcie z prezydentem Karolem Nawrockim i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz odebrał meldunek od dowódcy operacyjnego gen. Macieja Klisza.

Po godz. 8.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko pozostaje w gotowości.

