W skrócie Kancelaria Prezydenta zapowiedziała złożenie zawiadomień do prokuratury wobec sędziów, w tym Anny Korwin-Piotrowskiej, za naruszenie nietykalności Karola Nawrockiego.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska nie wyklucza złożenia własnego zawiadomienia do prokuratury w związku z incydentem przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

Sędzia zapowiedziała poszerzenie obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK o losowanie składu sądu dyscyplinarnego dotyczącego zawieszenia prezesa Bogdana Święczkowskiego.

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Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział w Radiu Wnet, że Kancelaria Prezydenta podejmie działania związane ze złożeniem zawiadomień do prokuratury wobec Anny Korwin-Piotrowskiej, Macieja Berka czy Krystiana Markiewicza w związku z m.in. naruszeniem nietykalności prezydenta Karola Nawrockiego przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

- Jeśli pan prezydent złoży takie zawiadomienie, no to ja o tyle się bardzo cieszę, że rozumiem, że dołączy do tego zawiadomienia wszystkie zapisy z kamer, które grupa wchodząca razem z panem prezydentem czyniła, bo myśmy nie mieli czasu, żeby to nagrywać. Bo one dokładnie pokażą, jak wyglądał przebieg tych zdarzeń - zareagowała w Polsat News sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

Prezydent przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Spór o nagranie

Po wybuchu piątkowych protestów przed TK w mediach społecznościowych opublikowano nagranie, na którym widać prezydenta próbującego wejść na teren sądu. Strony sporu przedstawiają odmienne relacje co do przebiegu tego wydarzenia.

Według sędzi Korwin-Piotrowskiej Karol Nawrocki nadszedł "bardzo energicznym, szybkim krokiem w gronie bardzo dużej gruby osób". Finalnie miał ją staranować.

- Ja stałam z przodu po to, żeby przywitać pana prezydenta, natomiast usłyszałam donośny tubalny głos, że "idzie prezydent". To wypowiedział Karol Nawrocki. Zorientowałam się, że nie ma zamiaru ani się przede mną zatrzymać, ani zareagować na gest powitania, więc uzbroiłam się w cierpliwość i w to, żeby zmierzyć się z tą siłą, która za sekundę naprze na nas - mówiła sędzia.

Jak dodała, prezydent początkowo się zatrzymał. - Natomiast po tym wydarzeniu, tak jak ten filmik jest pokazywany w mediach, zaczął się przedzierać rękami, odpychając mnie, odpychając innych sędziów, żeby się przebić przez naszą grupę, staranował nas i wszedł do środka - relacjonowała Korwin-Piotrowska.

Sędzia Korwin-Piotrowska nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury

Zapytana, czy w związku z tym zdarzeniem sama rozważa złożenie zawiadomienia do prokuratury, sędzia Anna Korwin-Piotrowska odparła: - Nie wykluczam, że takie zawiadomienie złożę, ale na pewno nie jest to sprawa pierwszoplanowa i istotna dla mnie, żeby składać to zawiadomienie.

- Ostatecznie pomimo tego naporu na mnie, uderzenia we mnie pana prezydenta, nie doznałam żadnych obrażeń. W związku z tym, jeśli pan prezydent złoży (zawiadomienie - red.), to ja mam nadzieję, że po prostu pokaże wszystkie nagrania z kamer, którymi on dysponuje, bo to jego grupa nagrywała całe to zdarzenie - podsumowała sędzia.

Według prezydenckiego rzecznika Nawrocki nie próbował staranować sędziów, a co więcej miał prawo wejść do TK. - W ten sposób pani Korwin-Piotrowska próbuje zbudować sobie linię obrony. To jest naturalne, bo bez wątpienia poniesie za to zachowanie odpowiedzialność karną, podobnie jak pan Berek czy pan Markiewicz - mówił wcześniej w niedzielę w rozmowie z Radiem Wnet.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Korwin-Piotrowska: Porządek obraz zostanie poszerzony

Wybrana na sędziego TK Anna Korwin-Piotrowska zapowiedziała także w Polsat News, że w poniedziałek zostanie poszerzony porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.

- Porządek obrad zostanie poszerzony na wtorkowe posiedzenie wyłącznie o losowanie składu sądu dyscyplinarnego, który musi się z urzędu zająć rozpatrzeniem tego zarządzenia mojego o natychmiastowej przerwie - powiedziała.

Chodzi o zarządzenie dotyczące przerwy w czynnościach służbowych prezesa TKBogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego na okres miesiąca.

W piątek Korwin-Piotrowska, która ogłosiła, że przejęła kierowanie TK jako sędzia najstarszy stażem, zarządziła miesięczną przerwę w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego. Powołała się na przepisy ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych.



