W skrócie Narodowy Marsz Życia przeszedł ulicami Warszawy pod hasłem "Wiara i Wierność 966-2026", do uczestników dołączył prezydent Karol Nawrocki.

Marsz miał na celu manifestację wartości pro-life oraz upamiętnienie 1060. rocznicy Chrztu Polski i Ślubów Lwowskich.

Uczestnicy nieśli kopię ikony Matki Bożej Częstochowskiej, a wydarzenie odbyło się pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski.

Marsz wyruszył około godziny 13 z Placu Zamkowego. Wyjście poprzedziły msze święte, odprawione o godz. 11 w dwóch kościołach. W Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa Jana Chrzciciela mszy św. przewodniczył biskup Piotr Jarecki, a w Katedrze Warszawsko-Praskiej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana - biskup Tomasz Sztajerwald.

Uczestnicy marszu przeszli ulicami: Senatorską, Wierzbową przez Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Królewską i Krakowskim Przedmieściem, a następnie wrócili na Plac Zamkowy.

Warszawa. Karol Nawrocki dołączył do uczestników Narodowego Marszu Życia

W chwili, gdy czoło Marszu znalazło się przed Pałacem Prezydenckim do uczestników wyszedł prezydent Karol Nawrocki. Zaznaczył, że Narodowy Marsz Życia jest "piękną inicjatywą, która pokazuje, jak zło można zwyciężać dobrem".

- Wspieram te inicjatywy, które służą Polsce, a ta inicjatywa z całą pewnością służy Polsce. Jest też odpowiedzią na głęboki kryzys demograficzny. Dzisiaj odpowiedź na wiele polskich problemów tkwi właśnie w polskich rodzinach, w naszej tożsamości, w tym, abyśmy pamiętali skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy - mówił prezydent.

Narodowy Marsz Życia w Warszawie. Aktywiści pro-life wyszli na ulice

Jedna z organizatorek Lidia Sankowska-Grabczuk podkreśliła, że Narodowy Marsz Życia jest jedną z największych imprez pro-life w Europie.

- Jest to impreza niezwykle ważna, ponieważ w dalszym ciągu w Polsce, w Europie i na świecie kwestionowane są podstawowe prawa człowieka: prawo do życia, prawo do ochrony rodziny, prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Dopóki te prawa będą kwestionowane, dopóty Narodowy Marsz Życia będzie szedł - zapowiedziała.

Sankowska-Grabczuk przypominała, że marsz ma być również upamiętnieniem 1060. rocznicy Chrztu Polski, która obchodzona była 14 kwietnia. Dlatego - jak podkreśliła - tegorocznym hasłem marszu są słowa: "Wiara i Wierność 966-2026".

- Wszystkie nasze postulaty: rodzina, prawo do życia, małżeństwo - to są niezwykle ważne wartości, fundamenty dla nas wszystkich. Ale bez wiary i wierności są trochę jak dom budowany na piasku. Natomiast wiara i wierność - wiara naszej cywilizacji chrześcijańskiej, wierność naszemu dziedzictwu ponadtysiącletniemu - to są te sprawy, które sprawiają, że nasz dom rzeczywiście jest trwały, jest budowany na skalnym fundamencie. Z tym wszystkim dzisiaj będziemy maszerować - mówiła.

Prezes Fundacji Świętego Benedykta Bogusław Kiernicki zaznaczył, że wśród wartości, które zamanifestować chcą organizatorzy Marszu, najważniejsze są: ochrona życia, ochrona rodziny i ochrona małżeństwa.

- Wzywamy ludzi tutaj na marsz, bo obecność tutaj jest świadectwem. Chcemy to świadectwo dawać publicznie. Jan Paweł II mówił kiedyś do mojego pokolenia (...), że każdy z nas ma swoje Westerplatte. Później papież Franciszek już do innej młodzieży powiedział, że trzeba wstać z kanapy i zrobić raban. To jest właśnie ta postawa, że nie można być tylko widzem i obserwatorem, ale trzeba o swoich sprawach, o swoich poglądach, świadczyć życiem - stwierdził.

"Polska otwarta na życie". Marsz ulicami Warszawy

Współprowadzący Marsz Rafał Patyra zaznaczył, że uczestnicy Narodowego Marszu Życia wspominać będą także Śluby Lwowskie, złożone 1 kwietnia 1656 roku, w czasie potopu szwedzkiego, przez króla Jana Kazimierza.

- Wówczas, kiedy potop szwedzki zalewał całą Rzeczpospolitą, wydawało się, że nic z wód tego potopu nie ocaleje. A jednak dzięki wstawiennictwu z Góry udało się Polskę uratować i przeprowadzić przez kolejne wieki. My jesteśmy tymi, którzy tę wielką spuściznę, to wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska chrześcijańska, Polska otwarta na życie, Polska otwarta na rodziny, na te tradycyjne wartości - jesteśmy zobowiązani dźwigać na swoich barkach - mówił.

Dodał, że kolejnym wydarzeniem, które zostanie na Marszu wspomniane, są Jasnogórskie Śluby Narodu, napisane przez prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, a odczytane 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze.

- Chcemy pokazać, że jesteśmy wierni temu wszystkiemu, co napisał (kard. Wyszyński ) i że jest ktoś, kto w Polsce cały czas niesie ten ogień nadziei na to, że życie jest najważniejsze - dodał Patyra.

Uczestnicy Narodowego Marszu Życia nieśli kopię ikony Matki Bożej Częstochowskiej, która od 14 lat odbywa pielgrzymkę przez świat "w obronie cywilizacji życia" pod hasłem "Od Oceanu do Oceanu". Do tej pory kopia ikony przejechała 220 tys. km i odwiedziła 32 kraje na pięciu kontynentach.

Organizatorami wydarzenia jest Fundacja Świętego Benedykta oraz kilkadziesiąt organizacji pro-life z całej Polski. Odbywa się ono pod honorowym patronatem Konferencji Episkopatu Polski.

Pierwszy Marsz Życia odbył się w Warszawie w 2006 r. Od tego czasu podobne inicjatywy organizowane są co roku w ponad 150 miastach i miejscowościach w całym kraju. Obok małżeństw z małymi dziećmi w wydarzeniu biorą udział osoby starsze, samotne, członkowie ruchów i stowarzyszeń oraz duchowni i osoby publiczne.

