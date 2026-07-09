Narodowy Dzień Pamięci Ofiar OUN i UPA. Wiadomo, co planuje prezydent

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Karol Nawrocki pojawi się w sobotę w Radrużu na Podkarpaciu, gdzie weźmie udział w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Polakach - Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. Istnieją obawy, że spór polsko-ukraiński dotyczący zbrodni wołyńskiej może zostać wykorzystany do przeprowadzenia prowokacji. Specjalny komunikat wydało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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Prezydent Karol Nawrocki w garniturze przemawia do mikrofonu, w tle polskie flagi.
Prezydent Karol NawrockiPawe³ SupernakPAP

W skrócie

  • Karol Nawrocki będzie uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających Polaków zamordowanych przez OUN i UPA, które odbędą się w Radrużu na Podkarpaciu.
  • Polskie służby ostrzegają przed możliwymi prowokacjami podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar OUN i UPA.
  • Relacje polsko-ukraińskie są napięte, a ostatnie spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim nie przyniosło rozstrzygnięcia w kwestiach historycznych.
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Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował na platformie X, żeKarol Nawrocki w sobotę o godz. 13 w Radrużu odda cześć Polakom-Ofiarom Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II RP.

IPN przypomina, że święto przypada w rocznicę tzw. krwawej niedzieli z 11 lipca 1943 r., która stanowi symboliczne apogeum masowych mordów.

W Radrużu w kwietniu 1944 r. oddział OUN-UPA dokonał masakry polskiej ludności.

Spór na linii Warszawa - Kijów. Spotkanie Nawrockiego z Zełenskim

Sprawa rzezi wołyńskiej w ostatnich tygodniach mocno zaostrzyła spór na linii Warszawa - Kijów po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę "bohaterów UPA". Mimo zdecydowanego sprzeciwu strony polskiej Ukraińcy nie wycofali się z tej decyzji.

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Karol Nawrocki spotkał się w środę na marginesie szczytu NATO w Ankarze z Zełenskim, ale rozmowa przywódców nie przyniosła przełomu. - Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać - relacjonował prezydent Polski.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar OUN i UPA. Ostrzeżenia przed prowokacjami

Według ustaleń portalu Wirtualnej Polski część polityków PiS, zPrzemysławem Czarnkiem na czele, 11 lipca pojawi się na Lubelszczyźnie przed Pomnikiem "Rzeź Wołyńska" w Domostawie.

O swoich planach nie poinformowali przedstawiciele rządu. - O szczegółach nie mogę mówić. Służby intensywnie pracują. Widzimy wszak oczywisty interes Rosji w tym, by wzniecać napięcia między Polską a Ukrainą - przyznał w rozmowie z WP minister-koordynator ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

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Wiceszef MON Paweł Zalewski w rozmowie z portalem stwierdził wprost, że "nie ma żadnych wątpliwości, iż (w sobotę - red.) dojdzie do prób prowokacji".

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z uroczystością zaapelowało o "szczególną uwagę i zachowanie ostrożności wobec treści o silnym ładunku emocjonalnym oraz rekomenduje korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji i weryfikowanie ich przed dalszym udostępnianiem".

Relacje polsko-ukraińskie. Spotkanie w Łucku dawało nadzieję

Jeszcze przed trzema laty wydawało się, że rzeź wołyńska będzie godnie potraktowana przez stronę ukraińską. 9 lipca 2023 roku Wołodymyr Zełenski i ówczesny prezydent Polski Andrzej Duda spotkali się w Łucku, siedzibie administracyjnej obwodu wołyńskiego.

Dwóch mężczyzn niesie zapalone znicze wzdłuż kościoła, otoczonych przez duchownych w szatach liturgicznych oraz zgromadzonych wiernych i fotoreporterów, na pierwszym planie widoczny drewniany krzyż.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Polski Andrzej Duda spotkali się w 2023 roku w ŁuckuKPRP/Jakub Szymczukmateriał zewnętrzny

"Razem jesteśmy silniejsi" - przekazała wtedy Kancelaria Prezydenta RP. "Cenimy każde życie, pamiętamy o historii i razem bronimy wolności" - pisał wówczas Zełenski.

Prezydenci odwiedzili katedrę świętych Piotra i Pawła w Łucku, gdzie wzięli udział w nabożeństwie ekumenicznym, a przed ołtarzem złożyli symboliczne znicze.

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