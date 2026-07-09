W skrócie Karol Nawrocki będzie uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających Polaków zamordowanych przez OUN i UPA, które odbędą się w Radrużu na Podkarpaciu.

Polskie służby ostrzegają przed możliwymi prowokacjami podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar OUN i UPA.

Relacje polsko-ukraińskie są napięte, a ostatnie spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim nie przyniosło rozstrzygnięcia w kwestiach historycznych.

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Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował na platformie X, żeKarol Nawrocki w sobotę o godz. 13 w Radrużu odda cześć Polakom-Ofiarom Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II RP.

IPN przypomina, że święto przypada w rocznicę tzw. krwawej niedzieli z 11 lipca 1943 r., która stanowi symboliczne apogeum masowych mordów.

W Radrużu w kwietniu 1944 r. oddział OUN-UPA dokonał masakry polskiej ludności.

Spór na linii Warszawa - Kijów. Spotkanie Nawrockiego z Zełenskim

Sprawa rzezi wołyńskiej w ostatnich tygodniach mocno zaostrzyła spór na linii Warszawa - Kijów po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę "bohaterów UPA". Mimo zdecydowanego sprzeciwu strony polskiej Ukraińcy nie wycofali się z tej decyzji.

Karol Nawrocki spotkał się w środę na marginesie szczytu NATO w Ankarze z Zełenskim, ale rozmowa przywódców nie przyniosła przełomu. - Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać - relacjonował prezydent Polski.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar OUN i UPA. Ostrzeżenia przed prowokacjami

Według ustaleń portalu Wirtualnej Polski część polityków PiS, zPrzemysławem Czarnkiem na czele, 11 lipca pojawi się na Lubelszczyźnie przed Pomnikiem "Rzeź Wołyńska" w Domostawie.

O swoich planach nie poinformowali przedstawiciele rządu. - O szczegółach nie mogę mówić. Służby intensywnie pracują. Widzimy wszak oczywisty interes Rosji w tym, by wzniecać napięcia między Polską a Ukrainą - przyznał w rozmowie z WP minister-koordynator ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Wiceszef MON Paweł Zalewski w rozmowie z portalem stwierdził wprost, że "nie ma żadnych wątpliwości, iż (w sobotę - red.) dojdzie do prób prowokacji".

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z uroczystością zaapelowało o "szczególną uwagę i zachowanie ostrożności wobec treści o silnym ładunku emocjonalnym oraz rekomenduje korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji i weryfikowanie ich przed dalszym udostępnianiem".

Relacje polsko-ukraińskie. Spotkanie w Łucku dawało nadzieję

Jeszcze przed trzema laty wydawało się, że rzeź wołyńska będzie godnie potraktowana przez stronę ukraińską. 9 lipca 2023 roku Wołodymyr Zełenski i ówczesny prezydent Polski Andrzej Duda spotkali się w Łucku, siedzibie administracyjnej obwodu wołyńskiego.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Polski Andrzej Duda spotkali się w 2023 roku w Łucku KPRP/Jakub Szymczuk materiał zewnętrzny

"Razem jesteśmy silniejsi" - przekazała wtedy Kancelaria Prezydenta RP. "Cenimy każde życie, pamiętamy o historii i razem bronimy wolności" - pisał wówczas Zełenski.

Prezydenci odwiedzili katedrę świętych Piotra i Pawła w Łucku, gdzie wzięli udział w nabożeństwie ekumenicznym, a przed ołtarzem złożyli symboliczne znicze.





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