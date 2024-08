Za tydzień do Warszawy przybędzie Narendra Modi. To pierwsza wizyta premiera Indii w Polsce od 1979 roku. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Donaldem Tuskiem, a także odwiedzi ważne historycznie miejsca w stolicy. Wkrótce później planuje wybrać się do Kijowa na spotkanie, które wzbudza niemałe kontrowersje. Zaledwie miesiąc wcześniej premier odwiedził Moskwę, gdzie został serdecznie powitany przez Władimira Putina.