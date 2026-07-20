Narasta spór w PiS, pojawiła się seria wpisów. "Rynsztok", "karty na stół"

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Narasta napięcie pomiędzy niektórymi politykami PiS a członkami stowarzyszenia "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego. W sieci pojawiły się między innymi wpisy Waldemara Budy i Sylwestra Tułajewa krytykujące słowa Michała Moskala, które padły na antenie Polsat News. W szeregach PiS nie nikną emocje - w sieci padają mocne słowa: "rynsztok", "po prostu obrzydliwe" czy "karty na stół".

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Europoseł PiS Waldemar Buda, poseł Michał Moskal
Waldemar Buda i Michał Moskal (z prawej)Wojciech Olkusnik / Marysia ZawadaEast News

W skrócie

  • Wypowiedzi Michała Moskala dotyczące stowarzyszenia "Rozwój Plus" spotkały się z krytyką ze strony Waldemara Budy i Sylwestra Tułajewa.
  • W sieci pojawił się też krytyczny wpis Patryka Jakiego skierowany do Marcin Horały. Chodzi o nieobecności Kacpra Płażyńskiego na wiecu Karola Nawrockiego.
  • Napięcia w PiS narastają w związku z decyzją władz partii o zakazie udziału członków w organizacjach politycznych.
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Waldemar Buda opublikował na platformie X wpis, w którym odniósł się do słów Michała Moskala z PiS. Polityk w programie "Graffiti" Polsat News stwierdził, że droga do zmiany Polski "jest przez PiS, a nie bezobjawową partię z 2 proc. poparcia". Słowa te odnosiły się najpewniej do stowarzyszenia "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego i poparcia, na jakie mogłoby liczyć. Buda ocenił wypowiedź Moskala jako "rynsztok" i podkreślił, że to "nie pierwszy raz".

Treść wpisu Budy była przytykiem w kierunku Patryka Jakiego, który kilkanaście godzin wcześniej opublikował niemal identyczny post. "Horała. Nie pierwszy raz. Rynsztok" - pisał.

Jaki nawiązał w opublikowanym w niedzielę wpisie do sporu między Marcinem Horałą a Kacprem Płażyńskim. Między politykami poszło o nieobecność tego drugiego na jednym z wieców wyborczych Karola Nawrockiego. Płażyński wyjaśnił, że powodem absencji było zagrożenie życia jego żony i dziecka.

- Nie będę mówił, jakie mam zdanie na temat polityków, którzy osobiste tragedie i dramaty wykorzystują do tego, żeby używać je jako pałki politycznej w taki perfidny sposób. Po prostu jest to obrzydliwe, bo tu się pojawiły zarzuty, że ja się nie angażowałem - mówił Płażyński na antenie telewizji wPolsce24.

Spór w PiS. Tułajew uderzył w Moskala, głos zabrał też Jabłoński

Na wywiad Moskala dla Polsat News zareagował ponadto Sylwester Tułajew, który w swojej publikacji odniósł się do stwierdzenia polityka, że grupa zwolenników Mateusza Morawieckiego się zmniejsza i "z 45 nazwisk podpisanych pod listem 'Rozwój Plus' kilka osób złożyło już oświadczenie lojalności wobec PiS".

"Nikt z członków Rozwój Plus, którzy podpisali list do Jarosława Kaczyńskiego, nie zmienił zdania. Podaj nazwiska, wtedy będzie można łatwo to potwierdzić. Karty na stół! W czym problem?" - napisał Tułajew.

Głos zabrał ponadto Paweł Jabłoński, który ocenił, że "łazikowanie po nieprzychylnych PiS mediach i oczernianie partyjnych kolegów, że chcą się porozumieć z koalicją Tuska, nie jest działaniem w interesie PiS".

"Jeśli ktoś tu jest 'rozłamowcem' - to wyłącznie ten, kto chce dokonać rozłamu" - zakończył polityk PiS.

Wpis polityka był najprawdopodobniej reakcją na wywiad Jacka Sasina dla TVN24. Polityk, odpowiadając na pytanie o to, czy postrzega działalność Morawieckiego jako budowanie własnego ugrupowania, podkreślił, że jest to "to oczywiste dla każdego, kto obserwuje to, jak wygląda dzisiaj ta scena polityczna".

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Sasin ponadto zaznaczył, że ultimatum nie świadczy o słabości prezesa PiS czy Jarosława Kaczyńskiego. Jak dodał, PiS "funkcjonowało i wygrywało wybory", kiedy w partii nie było Mateusza Morawieckiego.

Władze PiS stawiają ultimatum. Chodzi o stowarzyszenia

Przypomnijmy, że napięcie wokół Mateusza Morawieckiego oraz jego sojuszników zaczęło narastać w związku z decyzją władz Prawa i Sprawiedliwości o zakazie działalności członków partii w stowarzyszeniach i innych organizacjach o charakterze politycznym.

Prezydium Komitetu Politycznego PiS poinformowało 15 lipca, że politycy mają siedem dni na wystąpienie ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania. Chodziło o stowarzyszenie "Rozwój Plus" byłego premiera Mateusza Morawieckiego i tzw. Harcerzy oraz "Po pierwsze Polska" posła Jacka Sasina - członka tzw. Maślarzy.

W reakcji na ruch kierownictwa PiS Sasin od razu zadeklarował zakończenie działalności swojego stowarzyszenia. W przeciwieństwie do Morawieckiego, który nie zamierza rezygnować z działalności w ramach "Rozwoju Plus".

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W piątek światło dzienne ujrzał list skierowany do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, podpisany przez 41 posłów i czterech europosłów związanych ze stowarzyszeniem Rozwój Plus. Sygnatariusze podkreślili, że jedność pozostaje warunkiem zwycięstwa prawicy i zaapelowali o wspólne działania na rzecz przyszłości ugrupowania.

Kaczyński zaapelował do członków PiS. "Chwila oddechu i łyk zimnej wody"

Z kolei w niedzielę Jarosław Kaczyński - odnosząc się do wewnętrznego sporu w PiS - zaapelował o "chwilę oddechu i łyk zimnej wody". "Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji?" - pisał prezes partii.

"W naszej partii są niestety tacy, którzy tę partię rozbijają, i są tacy, którzy dążą do tego, by nasze środowisko trwało i umacniało się. Trzeba jednak wciąż wierzyć, że istnieje możliwość porozumienia. Tylko zjednoczeni wygramy, a Polska potrzebuje dzisiaj realnego planu naprawy i strategii rozwoju na przyszłość. Polacy nam nie wybaczą, jeśli zaprzepaścimy tę szansę" - kontynuował.

Kaczyński podkreślił, że dotychczasowe uchwalone przez Prezydium Komitetu Politycznego reguły i decyzje obowiązują, ale "nie oznacza to, że aktywność obecnych członków stowarzyszenia nie może przybrać innego, wewnątrzpartyjnego charakteru". "Potrzebna jest tylko dobra wola i brak publicznych kłótni" - zakończył.

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